Groenlandia le pone freno a una empresa petrolera ligada a Trump

El gobierno local advirtió a la compañía que no contaba con los permisos necesarios para operar en su territorio.

Nuuk, Groenlandia.- Greenland Energy Company, empresa estrechamente vinculada al presidente estadounidense, Donald Trump, ha aplazado sus planes de exploración petrolera en Groenlandia debido al incumplimiento de las normas locales de operación, informó ‘CNBC’.

El retraso se produjo después de que las autoridades groenlandesas emitieran una advertencia formal a White Flame Energy, filial de 80 Mile, por haber trasladado y descargado maquinaria cerca de un aeropuerto sin contar con la autorización correspondiente.

Desde el 8 de agosto las autoridades de Groenlandia habían advertido a la petrolera estadounidense Greenland Energy, vinculada a Donald Trump, por desembarcar equipos de perforación en su territorio sin contar con la licencia correspondiente.

La compañía pretende explorar posibles reservas de petróleo en Jameson Land, donde planea perforar dos pozos con una inversión de 60 millones de dólares. Sus directivos estiman que la zona podría albergar crudo con un valor de hasta un billón de dólares.

“Operar en el Ártico requiere paciencia, flexibilidad y una perspectiva a largo plazo. Usaremos este tiempo para refinar nuestros planes y profundizar las relaciones con las comunidades locales, socios estratégicos y autoridades relevantes”, afirmó Robert Price, director ejecutivo de Greenland Energy Company.

El aplazamiento se produce en un momento de creciente atención de la Administración Trump hacia Groenlandia, lo que ha intensificado las especulaciones sobre posibles intereses estratégicos más amplios de Estados Unidos en la isla.

La Administración Trump ha expresado en distintas ocasiones su interés en Groenlandia, lo que ha generado un intenso debate sobre el futuro de la isla y sobre el creciente interés de empresas estadounidenses y extranjeras en sus recursos.

Por ahora, cualquier actividad de exploración deberá ajustarse a las normas y permisos establecidos por las autoridades groenlandesas, que mantienen el control sobre las operaciones desarrolladas en su territorio. (El Heraldo de Saltillo)