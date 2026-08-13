Falleció Prichard Colón, famoso exboxeador que sufrió daño cerebral tras una pelea

El expúgil, de 33 años, permanecía desde 2015 con severas secuelas neurológicas tras una pelea profesional.

Florida, Estados Unidos.- El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció este jueves 13 de agosto, a sus 33 años.

El deceso fue confirmado por su papá y exentrenador, Richard Colón, a través de las redes sociales.

“Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo”, escribió su padre en su cuenta de Facebook.

Richard Colón reveló además que intentó cumplir uno de los deseos de su hijo: regresar de vacaciones a Puerto Rico.

Colón fue considerado un prospecto del boxeo. En su corta carrera acumuló récord de 16-1, con 13 triunfos por la vía del nocaut.

Sin embargo, su carrera se vio truncada abruptamente el 17 de octubre de 2015 cuando enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia.

Williams le propinó al boricua varios “golpes de conejo”, que se dan de forma ilegal en la nuca, ante lo que muchos consideraron como una indiferencia del árbitro Joe Cooper. Luego de concluido el combate, el orocoveño fue llevado al hospital donde más adelante le diagnosticaron lesiones cerebrales irreversibles.

Ese combate fue su único revés, terminando su carrera con marca de 16-1.

Tras pasar más de 200 días en coma, Prichard sería trasladado al hogar de su madre, quien se ha hecho cargo de su cuidado permanentemente en Florida. (El Heraldo de Saltillo)

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