Aprende lenguaje musical, ritmo y solfeo en el Taller de Violín que ofrece la UA de C

Dirigido a jóvenes y adultos la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a formar parte del Taller de Violín, que dará inicio el próximo 19 de agosto de 2026.

El taller está dirigido a personas con nivel principiante e intermedio y se desarrollará en modalidad grupal, tendrá una duración de seis meses y busca favorecer el aprendizaje progresivo del instrumento mediante una combinación de contenidos teóricos y prácticos.

A lo largo de las sesiones, los participantes adquirirán conocimientos fundamentales del lenguaje musical, como lectura de partituras, notación musical, sentido rítmico y solfeo, además de desarrollar habilidades técnicas para la ejecución del violín.

En el componente práctico se trabajará la postura corporal, la correcta sujeción del violín y el arco, así como la producción de un sonido limpio y equilibrado; como parte del cierre del taller, los alumnos prepararán y presentarán un recital, en el que demostrarán los conocimientos y habilidades adquiridos durante el curso.

La inscripción al Taller tiene un costo de $400 pesos, la mensualidad es de $800 pesos para público en general y de $650 pesos para alumnos de la UAdeC; las sesiones son los miércoles de 16:00 a 19:00 horas, contemplando una hora de clase por alumno.

Las inscripciones son en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo #211 a unos pasos de la Catedral de Saltillo, en el Centro Histórico, para más información en el teléfono (844) 410 97 05.

El Taller de Violín estará a cargo de Samuel Quintero Villanueva, licenciado en Música con acentuación en Violín por la Universidad Autónoma de Coahuila, quien cuenta con experiencia como ejecutante y docente; a lo largo de su trayectoria ha participado en festivales de música académica y popular, además de colaborar como violinista con la Orquesta de Cámara de Saltillo y la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

Su formación incluye conocimientos en teoría musical, así como cursos de música de cámara, dirección orquestal y clases magistrales de violín con maestros de reconocimiento internacional; en el ámbito docente, se ha desempeñado como maestro de violín en la Escuela Superior de Música y en el Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, además de impartir Artes Musicales en el Colegio La Paz de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)