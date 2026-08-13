Muestra Estatal de Teatro Coahuila: una historia de impulso a las artes escénicas

Del 1 al 6 de septiembre de 2026, Torreón será sede de la Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2026

Torreón, Coahuila.- La Muestra Estatal de Teatro (MET) Coahuila se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes para el desarrollo y la promoción de las artes escénicas en la entidad. Su realización de manera consecutiva comenzó en 2016, como un espacio destinado a reunir, visibilizar y fortalecer el trabajo de compañías, colectivos, directoras, directores, actrices, actores y creadoras y creadores teatrales de Coahuila.

A lo largo de sus ediciones, la MET ha tenido distintas sedes como las ciudades de Saltillo, Monclova y en este 2026 Torreón, ampliando el acceso del público a distintas propuestas y generando espacios para la formación y el intercambio artístico. La MET Coahuila continúa como una plataforma fundamental para reconocer el talento teatral del estado, acercar nuevas propuestas a los públicos y fortalecer la comunidad artística de Coahuila.

Para Esther Quintana Salinas, Secretaria de Cultura de Coahuila, la MET representa una oportunidad fundamental para celebrar la creatividad, el talento y la dedicación de la comunidad artística local. La funcionaria destacó que el teatro es una expresión clave para el desarrollo social, ya que permite contar historias, reflexionar sobre la realidad y fortalecer la identidad comunitaria. Por ello, reafirmó el compromiso de la Secretaría para continuar impulsando directamente al crecimiento cultural de Coahuila.

Asimismo, subrayó, que el verdadero corazón de este encuentro son las compañías participantes, reconocibles por las largas horas de ensayo, disciplina y pasión que hay detrás de cada montaje. Dijo que la Muestra es posible gracias al trabajo en equipo institucional, al tiempo que reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al municipio de Torreón y las autoridades locales, e invitó al público a sumarse a esta fiesta escénica para seguir haciendo del teatro un punto de encuentro y reflexión colectiva.

En su momento, Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, expresó que para el municipio es un auténtico privilegio albergar un proyecto de tal relevancia que suma y proyecta al talento de la comunidad teatral de Coahuila. Definió al teatro como un arte dinámico que se reinventa de forma constante para reflejar los pensamientos, sentimientos y sueños de quienes lo crean, al tiempo que captura la imaginación del público al invitarlo a experimentar nuevas realidades.

El funcionario resaltó el compromiso del gobierno municipal y el del estado por impulsar el desarrollo artístico, agradeciendo el valioso respaldo de la Universidad Autónoma de Coahuila y de los patronatos de recintos como el Teatro Isauro Martínez y el Teatro Nazas para hacer posible esta gran fiesta.

Por su parte, Juan Salvador Álvarez de la Fuente, subsecretario de Cultura en Coahuila enfatizó que esta iniciativa contribuye directamente a garantizar los derechos culturales de la población coahuilense, mediante un esfuerzo impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para asegurar el acceso libre a la oferta artística del estado, promoviendo la diversidad y la libertad creativa.

A través de un proceso transparente y participativo basado en convocatorias abiertas, se otorgan las mismas oportunidades a la comunidad cultural, permitiendo integrar sus mejores esfuerzos en una propuesta de alta calidad pensada para el pleno disfrute de todas las audiencias.

Del 1 al 6 de septiembre de 2026, Torreón será sede de la Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2026. Con una programación que transita por la memoria, la historia, la identidad, las relaciones humanas, la infancia y las problemáticas de la sociedad contemporánea, la Muestra se consolida como un espacio para reconocer la diversidad de lenguajes y generaciones que integran el panorama teatral coahuilense.

La jornada inaugural estará a cargo de Marx en el Soho, monólogo de Howard Zinn protagonizado por Rodolfo Arriaga, bajo la dirección de Cutberto López, con la participación del Grupo TATUAS de Sinaloa como compañía invitada. La función se realizará el martes 1 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Teatro Isauro Martínez.

El miércoles 2 de septiembre, a las 11:00 horas, la Escuela de Artes Escénicas, Unidad Laguna, de la Universidad Autónoma de Coahuila, será sede del conversatorio La Dramaturgia en el Norte, encuentro que reunirá a Rodolfo Arriaga, con el tema La dramaturgia de Cutberto López, y a Rocío Galicia.

Ese mismo miércoles 2 de septiembre, el Teatro Isauro Martínez, a las 17:00 horas, recibirá Martina y los hombres pájaro, de Mónica Hoth, bajo la dirección de Laura Cecilia Borrego Valenciana, a cargo de la compañía de la Escuela de Artes Escénicas de la UA de C, procedente de Torreón.

A las 20:00 horas, Foro La Estética será escenario de TOS Time Of Sleeping, de y bajo la dirección de Eduardo Nava González, con la compañía José Silveti/Teatro Clown, de Matamoros. La obra forma parte de la categoría de Jóvenes Audiencias.

El jueves 3 de septiembre continuará la programación con Aroma, de Teresa Días del Guante, dirigida por Ana Luisa Orozco, a cargo de Nube del Desierto, compañía profesional de Torreón. La función será a las 17:00 horas en el Teatro Alfonso Garibay.

A las 20:00 horas, Los Endebles Laguna presentará Pequeña Nube de Magallanes, de Luis Ayhllón, bajo la dirección de Boris Schoemann, en Foro La Estética.

El viernes 4 de septiembre, a las 17:00 horas, el Teatro Alfonso Garibay recibirá La otra historia de Rosa, de y bajo la dirección de José Palacios, presentada por el Grupo Ecléctico de Teatro/Asociación Cultural Rodas, de Saltillo.

Para el sábado 5 de septiembre se presenta Tafonomía de tres tragedias coahuilenses: paleontología de la memoria, de y bajo la dirección de Armando Tenorio, a cargo del Colectivo Teatro Pico de Pato, de Saltillo. La propuesta se presentará a las 10:30 horas en el Ejido Rincón Colorado, General Cepeda.

Ese mismo día, a las 17:00 horas, Arrebol Teatro, de San Pedro de las Colonias, presentará MW La vaca que baila tap, de Jimena Eme Vázquez, bajo la dirección de Marco Antonio Chávez Mata, en La Fábrica del Arte.

La jornada del sábado concluirá con Archi-Vi-Vo Magda Briones, de Martha Chávez, Jorge Vargas, Mace Medina y Alam Sarmiento, con dirección de Martha Chávez e idea original de Jorge Vargas de la compañía En el Surco, de Torreón, se presentará esta propuesta a las 20:00 horas en el Teatro Alfonso Garibay.

El domingo 6 de septiembre, la programación continuará con Culpas compartidas, de y bajo la dirección de Joel Isaí Santos Martínez, presentada por el Grupo Facocero del Tecnológico de Monclova. La función será a las 12:00 horas en el Teatro del INMUS.

Como cierre de la programación teatral, a las 17:00 horas, el Teatro Nazas recibirá Machetes, de Mauricio Popoca, bajo la dirección de Sergio Pelopincho Figueroa y Daniela Wash, con una compañía invitada proveniente de Aguascalientes.

La Muestra también apuesta por la formación y llega a todas las regiones de Coahuila.

El programa de la Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2026 se extenderá más allá de las funciones, con una serie de talleres y laboratorios de formación escénica que tendrán presencia en todas las regiones del estado, en los municipios de Monclova, Múzquiz, Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

Del 25 al 29 de agosto, en la Escuela de Artes Escénicas de la UA de C, en Torreón, se impartirán simultáneamente Cartografía de un Cuerpo, dramaturgias del Yo, a cargo de Ana Lucía Ramírez, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2024-2027 del SACPC, y Retratos hablados, yo y los otros y o la vida de los otros: Taller de creación colectiva en comunidad, impartido por Juliana Faesler. Ambos talleres se realizarán de 16:00 a 19:00 horas.

La formación continuará del 7 al 11 de septiembre con Elementos Poéticos para la construcción dramática, impartido por Verónica Maldonado, en la Casa de la Cultura de Saltillo; así como con talleres de iniciación actoral a cargo de Martha Chávez, en la Casa de la Cultura de Piedras Negras, y de Martha Matamoros, en la Casa de las Artes de Monclova.

Finalmente, en Múzquiz, los días 11, 12 y 13 de septiembre, se llevará a cabo el Laboratorio escénico de trabajo comunitario, impartido por Armando Tenorio, con sesiones el viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 13:00 horas.

De esta manera, la Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2026 propone no sólo una semana de funciones, sino un encuentro que articula creación, formación, reflexión, participación comunitaria y circulación artística, con la presencia de creadoras, creadores y compañías provenientes de Torreón, Saltillo, Matamoros, San Pedro de las Colonias, Monclova y otras regiones de Coahuila, así como de los estados invitados de Sinaloa y Aguascalientes.

La Muestra refrenda con esta programación la importancia del teatro como espacio de encuentro, diálogo y construcción de memoria, y como una de las expresiones fundamentales para reconocer la diversidad cultural y artística de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)