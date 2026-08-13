Entrega rector de la UA de C mobiliario y equipo deportivo a la Unidad Laguna

Torreón, Coahuila.- En gira de trabajo por la Unidad Laguna, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, entregó 10 equipos de radiocomunicación y 14 sillas ejecutivas para el personal administrativo y de seguridad, así como material deportivo a los equipos selectivos de la Coordinación Unidad Laguna.

Lo acompañaron el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, el coordinador general de Deportes, Robertony García Perea, personal administrativo y manual, así como entrenadores deportivos.

El rector Octavio Pimentel Martínez, destacó la importancia de mantener cercanía con la comunidad universitaria, escuchar sus necesidades y conocer de manera directa las condiciones en que los estudiantes, docentes y trabajadores desarrollan sus actividades, que aunque hay retos presupuestales y áreas de oportunidad, se debe continuar impulsando acciones que permitan mejorar la infraestructura y fortalecer los espacios universitarios.

También convocó al personal administrativo, manual y deportivo a fortalecer la unidad, la calidad, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia “Volver a enamorarse de la Universidad, trabajando con compromiso y entusiasmo durante un semestre que, aunque académicamente será corto, representará importantes retos y oportunidades para seguir construyendo una institución más sólida y preparada para los próximos años”.

Por su parte, el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, agradeció al Rector su compromiso permanente con las y los trabajadores de la institución, al impulsar acciones encaminadas a atender las necesidades de las distintas áreas, como es la entrega de sillas ejecutivas y secretariales, que contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo, el bienestar y la atención que se brinda a las y los estudiantes.

Agregó que, los trabajadores representan una parte fundamental de la institución y son la imagen de la Universidad ante la comunidad estudiantil, por lo que refrendó el compromiso de la Unidad Laguna de continuar trabajando de manera unida, mediante el diálogo, el consenso y la colaboración. (El Heraldo de Saltillo)