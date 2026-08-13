Conmemorará Facultad de Arquitectura de la UA de C 60 años de historia

Para conmemorar 60 años de historia, formación académica y contribución al desarrollo de la arquitectura, la Facultad de Arquitectura Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila, se prepara con una amplia cartelera de actividades.

En rueda de prensa el director del plantel, Jesús Alberto Padilla Garza, la coordinadora de Vinculación del plantel, Laura San Luis, el integrante de la Rondalla, Antulio Muñoz, el presidente de la Sociedad de Alumnos, Francisco Sánchez y la presidenta de Lobos en Acción, Daniela Brehemer.

Destacaron que, a través de este programa buscan fortalecer el sentido de identidad, pertenencia y orgullo que distingue a su comunidad universitaria, por lo que extienden la invitación a estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo y público en general para que se sume a cada una de las actividades.

Señalaron que, iniciarán con el Magno Concierto de la Rondalla FARQ, que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto, a las 20:00 horas, en el Paraninfo del Ateneo Fuente, este concierto tiene un significado especial, ya que la Rondalla del plantel celebra 46 años de historia, consolidándose como uno de los principales embajadores de la identidad y tradición de la Facultad.

Es una velada dirigida al público en general, especialmente a quienes disfrutan de la música romántica y de la música de rondalla, el costo del boleto es de $100 pesos, y podrá adquirirse tanto en taquilla el día del evento como en la Secretaría Administrativa de la Facultad de Arquitectura en Campus Arteaga.

Comentaron que, los festejos continúan con la tradicional Semana de Arquitectura, que es uno de los eventos académicos y culturales más representativos de la Facultad, se llevará a cabo del 7 al 11 de septiembre en las instalaciones del plantel y contará con actividades para ambos turnos: Turno matutino de 10:00 a 13:00 horas y Turno vespertino de 15:45 a 18:00 horas.

Se cantarán las Mañanitas con Mariachi y Pastel en ambos turnos y durante esta semana, los estudiantes podrán participar en conferencias, talleres, cursos, exposiciones y diversas actividades académicas y culturales, las cuales serán anunciadas a través de las páginas oficiales de la Facultad, con lo que se busca ofrecer una experiencia enriquecedora que fortalezca la formación profesional y fomente la convivencia entre toda la comunidad estudiantil.

Mientras que, el 12 de septiembre en el Museo del Desierto tendrá lugar la Gala de Generaciones FARQ, siendo uno de los eventos más significativos de este aniversario, pues esta celebración tiene como propósito reunir al mayor número posible de generaciones egresadas para recordar los momentos que han marcado la historia de la Facultad, desde sus inicios en Campo Redondo hasta su consolidación en el Campus Arteaga.

La gala se realizará con un código de vestimenta formal, las actividades iniciarán a las 19:30 horas con una recepción en la Terraza Nude, donde los asistentes disfrutarán de un Rompehielos, ambientación musical, Muro del Legado FARQ y fotografía oficial por generaciones.

Posteriormente, a las 20:30 horas, dará inicio la ceremonia principal con la bienvenida institucional y la presentación del video conmemorativo “60 años construyendo historias”, durante la gala se llevará a cabo la dinámica “Maestros Leyenda”, en la que las y los egresados podrán votar por aquel profesor que dejó una huella significativa durante su formación profesional.

Asimismo, se rendirá un homenaje a las arquitectas y arquitectos que contribuyeron a la construcción y desarrollo de la Facultad, seguido de un brindis conmemorativo, la velada continuará con una cena de tres tiempos, acompañada de ambientación musical, el costo de acceso es de mil 600 pesos por persona, para más información y adquisición de boletos comunicarse al teléfono 844 497 4680.

Culminarán con la Carrera 5K FARQ “Sesenta Años Dejando Huella”, evento deportivo diseñado para promover la convivencia, el bienestar y el orgullo de pertenecer a la comunidad FARQ, la carrera se llevará a cabo el 26 de septiembre en Arteaga, Coahuila, y estará abierta tanto para estudiantes como para participantes externos.

La inscripción tendrá un costo de 350 pesos en su primera fase hasta el día 24 de agosto y en su fase 2 $400 pesos fecha límite 18 septiembre, e incluirá: Playera deportiva oficial, Número de competidor, Medalla conmemorativa, Kit de recuperación y Puntos de hidratación durante la ruta.

Además, agradecieron a los patrocinadores que forman parte de la celebración del 60 aniversario de la Facultad de Arquitectura: HELVEX, TRANSLINE CARGO MOVERS, FAYGO CONSTRUCTORES, GOOR ARQUITECTOS, Hada Madrina Boutique, Arteaga Somos Todos, Villa Cerezo, Norma y Loyola, HARIDA Arquitectura y Restauración e Interceramic.

Todos los boletos estarán disponibles en la Secretaría Administrativa de la Facultad de Arquitectura, podrán solicitar información y realizar su compra mediante mensaje al número 844 497 4680. (El Heraldo de Saltillo)