Será Estadio Olímpico sede del «Clásico Norteño» de la LIFFEN

Las Valkirias de Saltillo se enfrentarán este sábado a las Wolfpack de Monterrey, dentro de la Jornada 4 de la Liga de Football Femenil Nacional

El Estadio Olímpico de Saltillo será escenario este sábado 15 de agosto del denominado «Clásico Norteño» de la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN), donde las Valkirias de Saltillo recibirán a las Wolfpack de Monterrey, en un encuentro correspondiente a la Jornada 4 de la competencia.

El partido está programado para iniciar en punto de las 7 de la tarde, por lo que el equipo saltillense hizo un llamado a la comunidad para acudir al inmueble y respaldar a las jugadoras en este compromiso ante el representativo regiomontano.

Sol Rodríguez, manager de Valkirias Lingerie, destacó que el conjunto saltillense llega motivado después de conseguir un triunfo como visitante en Mérida, resultado que, afirmó, les permitió fortalecer su preparación y llegar con confianza al compromiso de este sábado.

Como parte de la invitación a las familias, informó que los menores de 12 años tendrán acceso gratuito al encuentro, mientras que los boletos de acceso general, disponibles a través del sitio web JR Ticket y en las sucursales de JR Sombreros, tendrán un costo de 250 pesos.

«Hacemos la atenta invitación a toda la comunidad a que nos acompañe este sábado 15 de agosto en el Estadio Olímpico, en punto de las 7 de la tarde; nos enfrentaremos en la Jornada 4 ante Wolfpack de Monterrey en la LIFFEN», señaló.

La representante del equipo resaltó que las Valkirias buscarán ofrecer un buen espectáculo a la afición saltillense y mantener el impulso obtenido en su anterior compromiso.

«Venimos de la Jornada 2, de ir a Mérida con un gran triunfo que nos trajimos a casa y estamos listas para darles un buen show este sábado», expresó. (OMAR SOTO)