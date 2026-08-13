En Saltillo, invitan a caminata “Perrunners” para apoyar a perros rescatados de las calles

El evento se realizará el próximo 23 de agosto en el Bosque Urbano, con una cuota de recuperación de 100 pesos que se distribuirá entre organizaciones rescatistas para que puedan continuar con su labor

Con el objetivo de fomentar la convivencia responsable con los animales de compañía y, al mismo tiempo, contribuir a las organizaciones dedicadas al rescate y bienestar animal, el próximo domingo 23 de agosto de este 2026 se llevará a cabo la actividad “Perrunners”, una caminata con mascotas en el Bosque Urbano, etapa 1, en Saltillo.

La jornada se desarrollará de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde y contempla diversas actividades para las familias y sus mascotas, entre ellas una caminata, feria de adopción, venta de comida y una colecta de alimento y artículos de aseo destinados a apoyar a grupos de rescate animal.

La iniciativa cuenta con la participación de Rescate Perruno, Esterilizados.com, Fundación Naricitas sin Hogar, Fundación Lomitos al Rescate A.C. y Acción y Rescate A.C. Saltillo, que trabajan en distintas acciones relacionadas con la protección, atención y búsqueda de mejores condiciones para perros y gatos.

Para formar parte de la caminata se contempla un donativo de 100 pesos, con disponibilidad de accesos a través de las redes sociales de las organizaciones ya citadas. A cambio, los participantes recibirán una medalla y un kit de hidratación, además de contar con acceso a las rifas y actividades que se desarrollarán durante el evento mediante la pulsera de participación.

Los organizadores también invitaron a los asistentes a sumarse a la colecta de alimento y artículos de aseo, con la finalidad de ampliar el apoyo que reciben las asociaciones que atienden animales rescatados.

“Será un súper evento, cinco fundaciones nos unimos para realizar esta caminata de concientización, quisimos hacer algo para que la gente se dé cuenta de que habemos más personas que queremos el bienestar animal, que estamos en contra del maltrato y que queremos ver a estos seres sintientes libres de la crueldad, de la indiferencia”, dijo Ana Belén García Cepeda, titular de Naricitas sin Hogar.

“El recorrido es dentro del Bosque Urbano, de la etapa 1, y de aproximadamente kilómetro y medio; iremos con nuestros perritos, durante el trayecto habrán mensajes de solidaridad para nuestros perros y gatos, dentro de un ambiente lleno de energía”, finalizó. (OMAR SOTO)