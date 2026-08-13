Tomás Gutiérrez fortalece campaña de útiles escolares del PRI Ramos Arizpe

Con la finalidad de respaldar la economía de las familias y contribuir a la educación de niñas, niños y jóvenes, el alcalde de Ramos Arizpe y primer priísta del municipio, Tomás Gutiérrez Merino, visitó las instalaciones del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde realizó una donación de diversos útiles escolares.

La aportación forma parte de las acciones impulsadas por el priísmo local para reunir material que pueda ser destinado a estudiantes y familias que requieren apoyo para hacer frente a los gastos relacionados con la educación.

Durante su visita, Gutiérrez Merino refrendó su respaldo a las actividades emprendidas por el comité municipal y destacó la importancia de sumar esfuerzos para generar mejores condiciones para la niñez y juventud de Ramos Arizpe.

Asimismo, el alcalde invitó a sus compañeras y compañeros de partido que forman parte del Cabildo a incorporarse a esta iniciativa mediante la aportación de útiles escolares, con la finalidad de ampliar el número de beneficiarios.

El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ramos Arizpe, Hazel Santos Rodríguez, destacó la visita del primer priísta del municipio y agradeció su disposición para participar en las actividades de carácter social promovidas desde el partido.

“Agradecemos a nuestro alcalde Tomás Gutiérrez Merino por sumarse con esta aportación y, sobre todo, por hacer un llamado a nuestra militancia y a quienes representan al partido en el Cabildo para continuar apoyando a las familias de Ramos Arizpe. La educación es una causa en la que todos podemos contribuir”, expresó Santos Rodríguez.

El dirigente tricolor señaló que este tipo de acciones buscan generar una participación conjunta entre militantes, representantes populares y ciudadanía, principalmente en iniciativas encaminadas a respaldar a los sectores que enfrentan mayores necesidades.

“Queremos que estos útiles lleguen a quienes realmente los necesitan y representen un apoyo para madres y padres de familia. Desde el PRI Ramos

Arizpe continuaremos promoviendo actividades que tengan un beneficio directo para nuestra comunidad”, agregó Hazel Santos. (EDUARDO SERNA).