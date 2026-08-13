Accidente en carretera Saltillo-Zacatecas cobra una cuarta vida

El accidente ocurrido el pasado 31 de julio sobre la carretera libre a Zacatecas cobró una cuarta víctima mortal, luego de que una mujer de 48 años falleciera este jueves mientras permanecía internada en un hospital de Saltillo.

La víctima fue identificada como Juana Ramírez Tovar, de 48 años, quien había sido trasladada de emergencia al Hospital General de Saltillo tras resultar gravemente lesionada en el aparatoso choque frontal registrado a la altura del kilómetro 300, cerca del ejido Guadalupe Victoria.

En el percance participaron un automóvil Nissan Tsuru, en el que viajaba una familia, y un tractocamión que circulaba con doble remolque. La magnitud del impacto provocó severos daños en el vehículo compacto y dejó a varias personas lesionadas.

El conductor del Tsuru perdió la vida prácticamente en el lugar de los hechos, mientras que los demás ocupantes fueron auxiliados y trasladados a distintos hospitales debido a la gravedad de sus heridas. Posteriormente, una de las personas lesionadas murió horas después del accidente y otra más falleció varios días después.

Este jueves se confirmó el deceso de Juana Ramírez Tovar, con lo que la cifra de víctimas mortales aumentó a cuatro como consecuencia de este accidente.

Elementos de las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones y los peritajes para establecer con precisión cómo ocurrió el choque, particularmente las circunstancias en las que se habría registrado la invasión de carril, además de determinar y deslindar las responsabilidades correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)