Falla en los frenos provoca aparatosa volcadura en el Libramiento Norponiente

Una falla mecánica en el sistema de frenos estuvo a punto de provocar una colisión múltiple, luego de que el conductor de un transporte de carga perdiera la capacidad de detener la unidad cuando circulaba por el Libramiento Norponiente.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 32, en las inmediaciones de la carretera antigua a Monclova, donde varios vehículos permanecían en fila sobre la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, al percatarse de la falla y ante el riesgo de impactar a los automóviles que se encontraban adelante, el operador realizó una maniobra para salir de la carpeta asfáltica. La pesada unidad terminó fuera del camino y volcó, quedando recostada a un costado de la carretera.

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y mantienen el área debidamente abanderada, mientras se realizan las maniobras correspondientes para retirar la unidad y determinar con precisión las causas del accidente. (El Heraldo de Saltillo)