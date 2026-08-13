Mujer muere en aparatoso accidente en la Saltillo-Torreón

Una mujer perdió la vida la mañana de este jueves tras verse involucrada en un aparatoso accidente registrado sobre la autopista de cuota Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 25.

De acuerdo con el peritaje preliminar realizado por oficiales de la Guardia Nacional, el accidente ocurrió cuando el conductor de un camión de transporte de personal de la empresa Lipu impactó contra un vehículo compacto, de la empresa Oxxo, al que sacó violentamente de la carpeta asfáltica.

Tras el impacto, ambas unidades terminaron fuera de la carretera, por lo que de inmediato se movilizaron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes atendieron la emergencia.

En el sitio fueron valorados varios trabajadores de una empresa que serían trasladados hacia General Cepeda. Afortunadamente, ninguno presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Sin embargo, dentro del automóvil compacto fue localizada la conductora Alondra Casandra Rodríguez, de 22 años, quien debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida en el lugar.

Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un amplio dispositivo de seguridad, realizaron labores de abanderamiento y acordonaron una zona considerable para evitar otro accidente y preservar la escena.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes, levantar evidencias y documentar la posición final de las unidades involucradas, con el objetivo de establecer con precisión cómo ocurrió el percance.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley y se espera que posteriormente pueda ser identificada oficialmente y entregada a sus familiares.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades legales correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)