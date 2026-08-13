Promueve Gobierno de Saltillo tenencia responsable de seres sintientes

CEBISS exhorta a brindarles espacios adecuados, alimentación, atención veterinaria y mantenerlos bajo supervisión

El Gobierno Municipal de Saltillo promueve entre las familias una tenencia responsable como parte fundamental del cuidado, bienestar y protección de los seres sintientes.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez y por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Municipio impulsa acciones encaminadas a fortalecer una cultura de respeto, cuidado y responsabilidad hacia los seres de compañía.

Daniela Ros Rodríguez, titular del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), señaló que tener un ser de compañía implica asumir el compromiso de atender sus necesidades y brindarle condiciones adecuadas para procurar su bienestar y seguridad.

Destacó que entre los cuidados fundamentales se encuentra proporcionarles un espacio limpio, seguro y adecuado a sus características y necesidades, además de garantizarles alimento y acceso permanente a agua limpia y fresca.

Ros Rodríguez recomendó llevarlos periódicamente con el médico veterinario, mantener completa y actualizada su cartilla de vacunación, realizar su desparasitación bajo orientación profesional y atender las medidas de higiene correspondientes.

Asimismo, subrayó la importancia de no permitir que los seres de compañía salgan solos a la vía pública y señaló que, al salir de casa, deben hacerlo bajo la supervisión y cuidado de una persona responsable, a fin de evitar extravíos, accidentes u otras situaciones que puedan poner en riesgo su integridad o la de terceros.

La titular del CEBISS destacó además la importancia de la esterilización de perros y gatos como una medida que contribuye al control de su reproducción y ayuda a prevenir camadas no planeadas y situaciones de abandono.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a las y los saltillenses a asumir de manera responsable y permanente el compromiso que representa tener un ser de compañía, así como procurar en todo momento su cuidado y protección. (El Heraldo de Saltillo)