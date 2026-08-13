Fiestas religiosas impulsarán comercio ambulante en Ramos Arizpe; esperan hasta 120 vendedores por evento

Las próximas celebraciones religiosas y tradicionales en distintos sectores de Ramos Arizpe representarán una importante temporada de actividad para el comercio ambulante, con la instalación de decenas de puestos de alimentos, artículos diversos y juegos mecánicos, informó Francisco Vázquez Ramos, director de Servicios Concesionados del Ayuntamiento.

El funcionario señaló que el primer evento será la festividad de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que tendrá lugar este 15 de agosto en la colonia Blanca Estela. Para esta celebración, el municipio estima la participación de entre 100 y 115 comerciantes, además de la instalación de juegos mecánicos y otros atractivos para las familias.

“Es una temporada que viene buena para los comerciantes ambulantes porque tenemos varios eventos en puerta de carácter religioso. En San Juan de los Lagos tendremos juegos mecánicos, antojitos mexicanos, diferentes artículos y mucha variedad”, explicó Vázquez Ramos.

Detalló que los comerciantes comenzarán a instalarse desde el 14 de agosto, permanecerán durante el día principal de la festividad y se retirarán el 16. La autoridad municipal ya tiene conocimiento de la actividad y mantiene la coordinación correspondiente para que la celebración se desarrolle de manera ordenada.

Posteriormente se llevará a cabo la tradicional y más importante festividad de Ramos Arizpe al celebrar a San Nicolás de Tolentino, en el templo ubicado frente a la Presidencia Municipal, donde se prevé una afluencia comercial todavía mayor.

“Ahí también se colocan más de 120 comerciantes y encontramos prácticamente de todos los productos y alimentos; es una de las fiestas que genera bastante movimiento”, indicó.

Dentro del calendario de actividades también se contempla una cabalgata el 13 de septiembre, cuyo recorrido partirá desde el sector de Mesón del Norte y concluirá en Ramos Arizpe, como parte de las celebraciones tradicionales programadas para esas fechas.

Finalmente, Vázquez Ramos informó que el 26 de septiembre se desarrollará otra celebración con un recorrido desde la colonia Urbivilla hacia el ejido San Miguel, utilizando la carretera antigua a Monclova. En esta comunidad se espera la participación de alrededor de 30 comerciantes, principalmente habitantes del propio sector rural.

“Son comerciantes de la misma comunidad que ofrecen gorditas, enchiladas, gorritos, clamatos y otros productos. Son fiestas donde hay mucho ambiente y la mayoría tienen un carácter religioso”, comentó el director, quien destacó que el municipio se encuentra preparado para atender estos eventos y facilitar que las actividades comerciales se realicen de manera organizada. (EDUARDO SERNA).