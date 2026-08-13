Promueve Gobierno de Saltillo expresión y participación de las juventudes

Inauguran mural “El Despertar de la Juventud” y realizan torneo Gaming Cup Juventud

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, llevó a cabo diversas actividades encaminadas a generar espacios de expresión, participación y convivencia para las juventudes de la ciudad.

Como parte de estas acciones, se inauguró el mural “El Despertar de la Juventud”, realizado por el artista e ilustrador Alex Carrillo, en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría.

La intervención urbana representa la identidad, diversidad y participación de las juventudes saltillenses, además de brindar un espacio para visibilizar sus ideas, expresiones y distintas formas de contribuir a la comunidad.

A través de este tipo de proyectos, el Gobierno Municipal impulsa la participación de las y los jóvenes en la vida de la ciudad y promueve espacios públicos en los que puedan encontrar nuevas formas de expresión y encuentro.

Asimismo, durante la tarde del miércoles se realizó el Gaming Cup Juventud, torneo de Smash que reunió a jóvenes aficionados a los videojuegos en las instalaciones de Xense, como parte de las actividades conmemorativas.

Durante la competencia, las y los participantes convivieron y pusieron a prueba sus habilidades en un ambiente de sana competencia, con una premiación de 3 mil pesos para el primer lugar, mil 500 para el segundo y 500 pesos para el tercero.

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, continuará promoviendo actividades culturales, recreativas y de participación que permitan a las juventudes desarrollar sus talentos, compartir sus intereses y formar parte activa de la vida de la ciudad.(El Heraldo de Saltillo)