CIJ promueve cuidado de la salud mental entre adultos mayores de Ramos Arizpe

Con el propósito de fortalecer el bienestar emocional y fomentar una mejor calidad de vida durante la tercera edad, personal del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Ramos Arizpe llevó a cabo una sesión dirigida a usuarios de la Casa del Adulto Mayor.

Aida García, trabajadora social del CIJ Ramos Arizpe, explicó que la actividad estuvo enfocada en sensibilizar a los participantes sobre la importancia de prestar atención a la salud mental, independientemente de la edad, debido a que el bienestar emocional forma parte fundamental de una vida saludable.

“En cualquier etapa de nuestra vida el cuidado de la salud mental es importante, ya que contribuye directamente a nuestro bienestar y a la manera en que enfrentamos las situaciones que se presentan todos los días”, expresó.

Durante la sesión se abordó la necesidad de reconocer y expresar las emociones, mantener vínculos sociales y familiares, así como identificar aquellas situaciones que pueden generar preocupación, tristeza, estrés o aislamiento entre las personas adultas mayores.

García destacó que este sector de la población atraviesa diferentes cambios relacionados con su entorno familiar y social, por lo que resulta importante generar espacios donde puedan hablar de sus emociones, convivir y recibir orientación para mantener una adecuada salud mental.

Asimismo, señaló que promover el autocuidado emocional permite reforzar aspectos como la autoestima, la comunicación y las relaciones interpersonales, además de favorecer que los adultos mayores continúen participando activamente en su comunidad. (EDUARDO SERNA).