Es Coahuila el primer lugar entre las entidades con menor rezago en calidad de vivienda: Enrique Martínez

Además, ocupa el segundo lugar entre los estados con menor carencia de servicios al interior de los hogares

El titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila (SIDS), Enrique Martínez y Morales, dijo que la entidad se ubica en el segundo lugar nacional entre las entidades con menor rezago en lo que refiere a la calidad de los materiales de los que están construidas las cerca de un millón de viviendas que existen actualmente en el territorio estatal, incluyendo las de las zonas rurales.

El funcionario dijo que esta posición es muestra de los avances que el Gobierno de Coahuila realiza en materia de combate a la pobreza, toda vez que el tipo de materiales empleados para la construcción de una casa es uno de los seis indicadores establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la medición de la pobreza en México.

Mencionó que, si bien todavía hay retos en el tema de vivienda digna para las y los coahuilenses, este es un dato que refleja sin duda el nivel de bienestar y la calidad de vida de que goza actualmente el estado.

“En Coahuila hay aproximadamente casi un millón de viviendas y actualmente ocupamos el primer lugar con menor rezago en la calidad de los materiales de esas viviendas en lo que a esta secretaría le corresponde, que es el combate a la pobreza, además de que ese es uno de los seis indicadores de pobreza y en ese sentido, Coahuila por lo que se observa está en el primer lugar con menor carencia en ese tema”, señaló el secretario.

Destacó también que Coahuila se ubica igualmente en segundo lugar con menor carencia en los servicios con que cuentan esas viviendas, que son agua potable, drenaje sanitario y electrificación.

“Ahí nos gana Nuevo León por muy poquito y además hay que considerar que Coahuila es un estado muy complejo por su extensión geográfica, porque aquí también estamos contando a los ejidos, a las comunidades rurales, Coahuila tiene cerca de mil comunidades rurales, mientras que en estados como Nuevo León está todo concentrado en el área metropolitana, entonces, aquí el reto es mayor y aun así lo hemos enfrentado y ocupamos los primeros lugares”, agregó.

Mencionó también que en Coahuila tampoco hay déficit de vivienda y que incluso en el tema de hacinamiento, que es el número de personas por habitación dentro de un hogar, Coahuila está también en los primeros lugares con menor rezago.

“Coahuila en el tema de vivienda está muy bien, por supuesto que hay retos, que las ciudades crecen, que Coahuila es un estado que atrae migración por sus propias características de seguridad, de dinamismo económico es un reto constante, pero creo que hay buena respuesta tanto de la autoridad como del propio mercado que genera las condiciones para que no falte vivienda”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)