Magdalena Ramírez Rosales

Falleció el 12 de agosto del 2026 a la edad de 81 años

Velación en Domicilio

Misa en la Iglesia San José del Álamo a las 15:00 hrs

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Félix Lara Castro

Falleció el 12 de agosto del 2026 a la edad de 90 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia San Martin de Porres a las 13:00 hrs

Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad

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Fermín Arroyo Jaime

Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 82 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Ricardo Reyes Delgado

Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 48 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este viernes en el Panteón Jardín del Santo Cristo