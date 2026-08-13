Magdalena Ramírez Rosales
Falleció el 12 de agosto del 2026 a la edad de 81 años
Velación en Domicilio
Misa en la Iglesia San José del Álamo a las 15:00 hrs
Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Félix Lara Castro
Falleció el 12 de agosto del 2026 a la edad de 90 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia San Martin de Porres a las 13:00 hrs
Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad
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Fermín Arroyo Jaime
Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 82 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Ricardo Reyes Delgado
Falleció el 13 de agosto del 2026 a la edad de 48 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este viernes en el Panteón Jardín del Santo Cristo