Llega a Saltillo Tropicalismo Apache con invitados especiales. Conoce todos los detalles

A través de redes sociales, la empresa de entretenimiento Nuva Producciones anunció que el grupo de cumbia, Tropicalismo Apache llegará a Saltillo próximamente, acompañado de otros exponentes del género y a continuación te contamos todos los detalles.

La cita es el sábado 12 de septiembre y el evento se llevará a cabo en Hacienda El Mimbre. Las puertas abren a partir de las 7:00 p.m., y además de la presentación de Tropicalismo Apache, el evento contará también con la participación de JLB y Compañía, Los Reyes Locos y Las Voces del Pega.

Los boletos ya están disponibles y los puedes adquirir de forma física en los siguientes puntos de venta: sucursales de JR Sombreros, tiendas Reining y en tienda Beto El De Las Botas. El evento cuenta con dos tipos de boleto diferentes con los siguientes precios: Entrada General: $350 (preventa) y Mesa VIP para 4 personas: 4 mil 500 pesos. Puedes apartar tu mesa al teléfono 871 897 4754.

Tropicalismo Apache es un grupo de cumbia que su fama ha traspasado fronteras gracias a éxitos como “Cinco De Te”, “La Hierba Se Movía”, “Viento”, “Volar y Volar”, entre otros que han alcanzado una gran popularidad y se mantienen vigentes.

El regreso a Saltillo de Tropicalismo Apache, junto a sus invitados, promete una noche llena de baile, energía y los mejores éxitos de la agrupación. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)