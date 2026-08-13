Avanza Coahuila en la instrucción sobre temas de igualdad, inclusión y no discriminación: Patricia Yeverino

En lo que va del año van más de 9 mil personas capacitadas, señala

La titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila, Patricia Yeverino Mayola, dio a conocer que en lo que va de 2026, se ha impartido capacitación en temas relacionados con la igualdad, la inclusión y la no discriminación a más de 9 mil personas en diferentes regiones del estado, con lo que se está avanzando cada vez más en la cultura de respeto y en la creación de una sociedad más justa, empática y sin prejuicios.

Señaló que este tipo de capacitación, en la que participan empleados de oficinas públicas, así como personal operativo y encargados de las diferentes industrias, y maestros y alumnos de diferentes niveles educativos entre muchas otras personas, es de suma importancia al ofrecer a los participantes herramientas prácticas para identificar y eliminar conductas discriminatorias.

Además, dijo, con estas actividades se fomenta la creación de entornos seguros y de respeto, además de contribuirse a transformar los prejuicios culturales en acciones justas dentro de los centros de trabajo, los espacios educativos y en la sociedad en general.

“Estamos llevando a cabo de manera permanente estas capacitaciones y talleres de sensibilización, ahorita van más de 9 mil personas impactadas, y la instrucción que se ofrece a las y los participantes va desde el uso de la Lengua de Señas Mexicana, cursos de braille, capacitaciones en ciudadanía por la paz, talleres de diversidad sexo – genérica, interseccionalidad y lenguaje incluyente no – sexista, entre otros temas”, señaló la titular.

“Para esto trabajamos fuertemente a través de alianzas interinstitucionales que desde la sociedad civil tienen participación con estas temáticas con las que sin duda lo que interesa es que en equipo se llegue a toda la comunidad, el año pasado fueron 14 mil 900 personas impactadas, este año queremos superar esa meta y llevar esta concientización a mucha más gente”, agregó.

Señaló que igualmente, en colaboración con la UA de C se está llevando a cabo la impartición de un diplomado sobre racismo, que es el único de su tipo en impartirse de manera gratuita en el país, y en el que se cuenta con la participación de reconocidos exponentes a nivel nacional, mismo que se desarrolla en un formato híbrido en la Casa de los Saberes Jurídicos de la SCJN, ubicada en la calle Primo de Verdad número 501 de la colonia Bellavista en Saltillo. (ÁNGEL AGUILAR)