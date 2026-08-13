Este viernes inicia la Feria del Regreso a Clases de la CANACO Saltillo

Llama organismo a los padres de familia a que aprovechen descuentos y promociones todo este fin de semana

El director de la CANACO Saltillo, Salvador Rodríguez Saade, dijo que este viernes iniciará la edición 2026 de la tradicional Feria del Regreso a Clases, evento que se realizará con el objetivo de apoyar la economía de los padres de familia en esta temporada de regreso a la escuela, y al mismo tiempo fortalecer al comercio formal y local.

Indicó que prácticamente desde el cierre del ciclo escolar, se hizo la invitación a los comercios y establecimientos de la localidad para que apoyen este evento ofreciendo diferentes descuentos y promociones a fin de que los padres de familia puedan acceder a útiles escolares, mochilas, papelería, equipo de cómputo, calzado, uniformes, lentes graduados y otros productos más a precios accesibles.

Destacó que, durante estos días, los negocios participantes ofrecerán mediante esa estrategia a las familias saltillenses diferentes alternativas en cuanto a productos de calidad y material didáctico para realizar sus compras y prepararse con todo lo necesario para el nuevo ciclo escolar.

De igual manera invitó a los padres de familia y consumidores a aprovechar las promociones y preferir los establecimientos locales, lo que contribuirá a mantener activa la economía de la capital de Coahuila y a fortalecer a los negocios formalmente establecidos.

Expuso que los negocios participantes, así como los descuentos y promociones disponibles, podrán consultarse en la página oficial de CANACO SERVYTUR Saltillo, que es www.canacosaltillo.com.mx

Además, señaló que, a través de este tipo de eventos, la CANACO Saltillo reitera su compromiso de generar acciones que beneficien tanto a los consumidores como al sector comercio, servicios y turismo, promoviendo actividades que impulsen la economía local y fortalezcan la relación entre los negocios y las familias de la comunidad saltillense. (ÁNGEL AGUILAR)