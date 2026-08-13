Presentan la quinta edición de la carrera 5, 14 y 28K “Corriendo juntos contra el hambre” del Banco de Alimentos

Este jueves se llevó a cabo la presentación oficial de la carrera 5, 14 y 28K “Corriendo juntos contra el hambre” en su edición 2026, organizada por el Banco de Alimentos de Saltillo y la empresa Contrissa, cuyo propósito es el de obtener recursos para apoyar los diferentes programas con los que esa institución beneficia a más de 40 mil personas de escasos recursos que habitan en diferentes colonias y comunidades rurales de Saltillo.

La presentación de esta carrera atlética estuvo a cargo del presidente del Banco de Alimentos de Saltillo, Carlos Mery Millán, junto con la directora de esa institución, Alejandra Salgado Valdés y el vicepresidente de Administración y Recursos Humanos de Contrissa, Luis Rico González, además de la coordinadora de la Fundación Contrissa, Montserrat Montañez Reséndiz, y Bárbara Salas Álvarez, directora operativa de Chronosport.

Se informó que en este año se espera la participación de mil 200 corredores en lo que será ya la quinta edición de esta carrera, que tendrá verificativo el próximo 13 de septiembre.

Cabe mencionar que el arranque de los competidores de las distancias de14 y 28 kilómetros será a las 6:00 de la mañana, mientras que los de 5K arrancarán a las 7:00 de la mañana y los competidores de la categoría infantil saldrán en punto de las 8:00.

El costo de inscripción será de 250 pesos para los corredores adultos y para los menores será de 100 pesos, sólo que en el caso de estos últimos el cupo es limitado por lo que el registro deberá hacerse con tiempo.

Mediante el pago de su inscripción, los competidores tendrán derecho a su kit de participación que incluye número, chip, paquete de fotografías, medalla de participación y como ya es tradicional, también se hará entrega a cada uno de dos gorditas elaboradas por las cocineras voluntarias del Banco de Alimentos.

En esta carrera habrá una bolsa de más de 60 mil pesos en premios, toda vez que se entregarán premios en efectivo y reconocimiento a los tres primeros lugares de la distancia de 5 kilómetros, y a los cinco primeros lugares de las distancias de 14 y 28 kilómetros, además de la rifa de atractivos premios entre los que destaca un viaje para dos personas cuatro días y tres noches a la Riviera Nayarit que incluye transportación aérea.

Las inscripciones para esta carrera pueden realizarse en Velocup, así como en el gimnasio Tessen Wellness, en la página de Chrono Sport, en las tiendas de Innova Sport y en las oficinas de CONTRISSA, ubicadas en Avenida Universidad, así como también en las oficinas del propio Banco de Alimentos de Saltillo, que se ubican en el bulevar Vito Alessio Robles 4707 en la colonia Asturias.

“Hoy celebramos la quinta edición de «Corriendo Juntos Contra el Hambre», una carrera que nació con un propósito muy claro: unir la actividad física, la solidaridad y el compromiso social para apoyar a quienes más lo necesitan. Y después de cinco años podemos decir con enorme satisfacción que esta carrera ha dejado huella mucho más allá de la meta”, señaló al hacer uso de la palabra el presidente del Banco de Alimentos Carlos Mery Millán.

“El propósito de esta carrera es apoyar a niños que enfrentan problemas de desnutrición, porque hablar de alimentación infantil es hablar de salud, educación, oportunidades y futuro. Nuestra participación representa mucho más que un patrocinio: es la oportunidad de unirnos como empresa y como sociedad a una iniciativa capaz de transformar vidas. Reconocemos también la extraordinaria labor del Banco de Alimentos de Saltillo, que diariamente acerca alimento a miles de familias”, señaló por su parte el vicepresidente de Contrissa Luis Rico González. (ÁNGEL AGUILAR)