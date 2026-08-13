Gobierno del Estado invita al 5k “Yo Por La Inclusión”

La séptima edición se realizará el 20 de septiembre en la Ruta Recreativa de Saltillo, con un enfoque especial en la neurodivergencia

Con el objetivo de generar espacios de participación para todas las personas y contribuir a romper las barreras de la exclusión en el ámbito deportivo y social, el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila, de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, anunció la séptima edición de la carrera “Yo Por La Inclusión”, que se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre en la Ruta Recreativa de Saltillo.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó que esta carrera tiene una característica especial al ser un evento recreativo, familiar y no competitivo, que busca enviar un mensaje de inclusión y abrir oportunidades de participación a personas de grupos que históricamente han enfrentado discriminación. Señaló que la Ruta Recreativa se ha convertido también en un espacio para promover la inclusión, al albergar diversas actividades sociales y deportivas con la participación de colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

Martínez y Morales informó que la salida será desde el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la Universidad, con calentamiento a las 7:30 de la mañana y arranque a las 8:00 horas. La cuota de recuperación será de 150 pesos, menor a la del año pasado, con el propósito de que el costo no represente un obstáculo para participar; el registro incluye playera, número, medalla, kit de recuperación y la logística del evento. Los boletos estarán disponibles en las oficinas de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, ubicadas en Cuauhtémoc 349, Zona Centro, y mediante la plataforma digital de Go-Time.

El funcionario resaltó que en esta edición se contará con 500 números disponibles y que el recorrido podrá realizarse caminando, trotando o corriendo, además de contemplar la participación de personas en silla de ruedas, carriolas y otros medios que permitan disfrutar de la actividad en familia. Como parte del enfoque especial de este año, la carrera estará dedicada a la neurodivergencia y contará con una ola sensorial, entre otras actividades y sorpresas que se darán a conocer próximamente. Asimismo, señaló que los recursos recaudados, al igual que en la edición anterior, serán destinados a apoyar acciones relacionadas con el grupo prioritario que se visibiliza en esta edición.

Por su parte, Patricia Yeverino Mayola, directora para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, resaltó que esta actividad representa una dinámica de participación activa para toda la comunidad y refrenda el compromiso del Gobierno que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas con la atención de los grupos prioritarios y la construcción de una sociedad libre de prejuicios, violencia y discriminación. En la rueda de prensa estuvieron presentes Luciana Sánchez Arriaga, en representación de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas; Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte; Edgar Omar Puentes, en representación del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión; y Oscar Cortés, en representación de Go-Time.

La entrega de kits se realizará el sábado 19 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas, en las oficinas de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación. Durante el recorrido habrá puntos de hidratación y se contará con las condiciones necesarias para favorecer la participación de las familias y de personas de distintos grupos. El Gobierno del Estado invitó a la ciudadanía, colectivos y organizaciones a sumarse a esta séptima edición de “Yo Por La Inclusión”, para hacer del deporte un espacio de convivencia, igualdad, respeto y participación para todas y todos. (El Heraldo de Saltillo)