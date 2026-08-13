Buscan que vendimia de Casa Madero sea reconocida como la más antigua de América

La Secretaría de Turismo de Coahuila integra, con apoyo de historiadores, una carpeta para documentar la antigüedad de la vendimia de Casa Madero y, de comprobarse la hipótesis, postularla a premios nacionales e internacionales bajo esta distinción

La Secretaría de Turismo de Coahuila se encuentra en un proceso de investigación y documentación histórica para determinar si la vendimia de Casa Madero, en Parras de la Fuente, puede ser considerada la más antigua del continente americano, informó la subsecretaria de Turismo de Coahuila, Martha Moncada Zertuche.

Explicó que ya se integra una carpeta con el respaldo de historiadores, mediante la cual se busca sustentar documentalmente la antigüedad de esta tradición vinculada con la vinícola, que cuenta con más de 400 años de historia.

“Estamos haciendo una carpeta, que la queremos meter a concurso, porque creemos que así como es la vitivinícola más antigua del continente americano, estamos con historiadores viendo si es la vendimia más antigua del continente americano”, señaló.

Moncada Zertuche destacó que, en caso de comprobarse esta hipótesis, la Secretaría de Turismo buscará postular la vendimia de Casa Madero en certámenes nacionales e internacionales bajo esta distinción, entre ellos el Premio Excelencias Turísticas y el Premio a la Innovación del Producto Turístico Mexicano, en la categoría de Turismo Cultural.

Cabe mencionar que el Premio Excelencias Turísticas reconoció en España, durante 2025, a la Cabalgata de Sabinas, mientras que en este 2026 la Ruta Vinos y Dinos obtuvo el Premio a la Innovación del Producto Turístico Mexicano en la categoría de Turismo Cultural, dentro del Tianguis Turístico de Acapulco.

La funcionaria estatal resaltó que Casa Madero constituye uno de los principales referentes del patrimonio vitivinícola de Coahuila y consideró necesario poner en valor su relevancia histórica y productiva.

“Tenemos un producto históricamente vitivinícola ahí que vamos a poner en valor, tenemos que sentirnos bien orgullosos como coahuilenses de lo que significa Casa Madero”, expresó.

Añadió que la vinícola representa, de acuerdo con los antecedentes históricos que se buscan documentar, la vitivinícola más antigua del continente americano y subrayó además la trayectoria de reconocimientos obtenidos por sus vinos.

“Representa la vitivinícola más antigua del continente americano, la más premiada de México, no hay una bodega en México que tenga el número de medallas, eso habla de la calidad de sus vinos”, afirmó. (OMAR SOTO)