Guarderías del IMSS en riesgo: Canacintra pide no dejar a familias sin atención infantil

Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, advirtió que la transición hacia los Centros de Educación y Cuidado Infantil debe garantizar la continuidad de los espacios existentes. El planteamiento coincide con el llamado del diputado federal Marcelo Torres Cofiño, quien pidió al IMSS construir primero la infraestructura necesaria antes de retirar las guarderías de prestación indirecta.

La transición hacia los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para 2027 debe realizarse de manera gradual y ordenada, sin poner en riesgo los espacios de atención que actualmente utilizan miles de familias trabajadoras, consideró Arturo Reveles Márquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste.

El dirigente empresarial señaló que Canacintra ve positivamente los esfuerzos del Gobierno Federal y del IMSS para ampliar la infraestructura de cuidado infantil; sin embargo, advirtió que cualquier modificación al esquema actual debe garantizar que no disminuya la capacidad disponible.

“Desde Canacintra vemos positivamente cualquier esfuerzo del Gobierno Federal y del IMSS para ampliar la infraestructura de cuidado infantil y generar más espacios para las familias trabajadoras. Sin embargo, consideramos fundamental que la transición hacia los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil se realice de manera gradual, ordenada y, sobre todo, garantizando que no se reduzca la capacidad actualmente disponible”, expresó.

Reveles Márquez destacó que las guarderías de prestación indirecta han permitido durante años complementar la infraestructura del IMSS y acercar este servicio a los centros de trabajo, por lo que consideró indispensable que, antes de sustituir cualquier esquema que actualmente funciona, exista una alternativa con igual o mayor capacidad, calidad, seguridad y cercanía para los trabajadores.

Sin guarderías ¿Quién cuidará a los niños de trabajadores?: Marcelo Torres

La postura de Canacintra se suma al llamado realizado a nivel federal por el diputado Marcelo Torres Cofiño, quien advirtió sobre el riesgo de que miles de familias queden sin guardería mientras se construyen los nuevos CECI.

El legislador planteó que el IMSS debe garantizar la continuidad del servicio durante la transición y evitar retirar primero los espacios que actualmente operan para después determinar dónde serán atendidos los menores.

“Que construyan nuevos centros y mejoren el servicio. Lo que no pueden hacer es retirar primero los lugares que ya existen y después preguntarse dónde van a dejar a sus hijos miles de madres y padres trabajadores”, señaló.

En el caso de La Laguna, el diputado expuso que se ha reportado la operación de alrededor de 22 guarderías de prestación indirecta entre Torreón y San Pedro, las cuales representan atención para más de 5 mil 500 niñas y niños. Al sumar las unidades de Gómez Palacio y Lerdo, el universo regional podría superar los 7 mil 500 espacios.

Torres Cofiño incluso planteó que las guarderías que cumplan con las normas de seguridad, calidad y operación puedan continuar temporalmente cuando sea necesario para evitar que las familias pierdan el servicio.

“No pedimos contratos eternos. Si una guardería incumple, que se actúe. Lo que exigimos es que ningún niño se quede sin atención y ninguna madre tenga que elegir entre cuidar a su hijo o conservar su trabajo”, sostuvo.

Espacios indispensables

Para Reveles Márquez, el tema debe analizarse también desde la perspectiva de productividad y participación laboral, pues las guarderías representan una infraestructura indispensable para que madres y padres de familia puedan incorporarse y permanecer en sus empleos.

“Para el sector industrial, las guarderías no son solamente un servicio social; son también una infraestructura fundamental para la participación laboral de las madres y padres de familia, para reducir el ausentismo y la rotación, y para fortalecer la productividad de las empresas”, afirmó.

Por ello, consideró que los modelos público, empresarial y de prestación indirecta no necesariamente deben verse como esquemas excluyentes, sino como alternativas que pueden complementarse para ampliar la cobertura.

“Lo importante no debe ser quién opera una guardería, sino que el servicio sea seguro, de calidad, suficiente y accesible para las familias trabajadoras”, puntualizó.

El dirigente empresarial recordó que el propio IMSS ha reconocido que aproximadamente 90 por ciento del servicio llegó a depender de la prestación indirecta, por lo que sustituir una infraestructura de esa magnitud requiere una transición cuidadosamente planeada.

En ese sentido, Marcelo Torres propuso que el IMSS informe cuántas guarderías de prestación indirecta tienen contratos que concluyen en 2026, cuántos menores atienden y cuántos CECI estarán realmente operando para sustituir esos espacios, además de contar con un diagnóstico específico para Coahuila, Durango y la Comarca Lagunera.

El legislador ejemplificó el riesgo que implicaría retirar una guardería sin contar con una alternativa funcionando, al plantear el caso de una madre que lleva a su hijo de dos años a una estancia para poder trabajar y que, al iniciar el próximo año, pudiera encontrarse con que ya no puede llevarlo porque el nuevo centro aún no funciona.

“Una obra anunciada no cuida a un niño. Un CECI en construcción tampoco. Primero debe existir el nuevo lugar, equipado, con personal y funcionando; después puede hacerse la sustitución”, sostuvo.

Modelo probado

Reveles Márquez coincidió en la necesidad de que cualquier modificación se construya mediante diálogo entre trabajadores, empresas, prestadores del servicio y el propio IMSS, para evitar que durante la transición desaparezcan espacios que actualmente resultan indispensables.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste puso además como ejemplo la experiencia que mantiene la propia organización con un CECI Empresarial en Saltillo, bajo un esquema subrogado que, dijo, lleva dos años y cinco meses en operación y ha mantenido una relación positiva con el IMSS.

Detalló que se trata de una prestación para trabajadores y trabajadoras derechohabientes del IMSS, con una operación empresarial en la que participan empresas que tienen convenio con la organización. El esquema contempla una participación de 51 por ciento y 49 por ciento, además de una modalidad CECI abierta a cualquier trabajador derechohabiente.

La guardería cuenta con capacidad para atender a 252 niños, por lo que, a juicio de Reveles Márquez, representa un ejemplo de cómo pueden coexistir los diferentes modelos de atención infantil.

“Nosotros operamos una (guardería) como CECI Empresarial y la verdad es que la relación que hemos tenido con el IMSS ha sido muy buena, donde nos han dado mucha claridad en la parte jurídica”, concluyó el empresario. (OMAR SOTO)