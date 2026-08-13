Actúa Protección Civil Ramos Arizpe ante presencia de avispas en Gimnasio Municipal; Las retiran de forma segura

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe atendieron un reporte por la presencia de avispas en las instalaciones del Gimnasio Municipal “Eulalio Gutiérrez”, donde fueron localizados y retirados 11 puntos donde se identificaron panales para prevenir riesgos entre quienes acuden diariamente al complejo.

Inicialmente se reportó el avistamiento de avispas en tres puntos ubicados en el área del Centro de Idiomas; sin embargo, durante la inspección realizada por los elementos se detectaron un total de 11 panales, por lo que se procedió a su retiro mediante maniobras controladas.

La intervención se realizó de manera preventiva debido a que actualmente en las instalaciones se desarrollan diferentes actividades, entre ellas el campamento de verano organizado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, al que asisten niñas y niños.

Francisco Sánchez Aguirre, director de Protección Civil y Bomberos, informó que personal capacitado se trasladó hasta el lugar para efectuar las maniobras necesarias y retirar los panales de manera segura, evitando poner en riesgo a las personas presentes en el inmueble.

“Se acudió al reporte y nuestros elementos realizaron el retiro bajo un procedimiento controlado, buscando en todo momento evitar riesgos para las personas y también procurando no dañar a los insectos”, señaló el funcionario.

Sánchez Aguirre explicó que la intervención adquirió especial importancia debido a la presencia de menores que participan en el campamento de verano, por lo que el objetivo fue reducir cualquier posibilidad de picaduras o incidentes mientras se desarrollan las actividades recreativas.

Los 11 panales y las avispas fueron retirados bajo medidas de seguridad y protocolos de protección animal, procurando no dañar a los insectos para posteriormente trasladarlos a un sitio más adecuado, alejado de espacios con concentración de personas. (EDUARDO SERNA).