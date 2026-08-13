Hombre se quita la vida en La Aurora

Un hombre de 37 años fue decidió quitaste la vida la tarde de este jueves al interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Raúl de la Peña, en la colonia La Aurora, en Saltillo.

El fallecido fue identificado como Juan Francisco “N”, de 37 años. De acuerdo con los primeros reportes, familiares o personas cercanas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia luego de encontrarlo pendiendo de una soga en el interior de la vivienda.

Paramédicos de Cruz Roja Saltillo acudieron al lugar y, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía de Saltillo arribaron al domicilio y procedieron a acordonar el área, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias de campo para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial qué pudo haber llevado a Juan Francisco “N” a tomar la fatal decisión.

Una vez concluidas las investigaciones iniciales, se espera que el cuerpo sea trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y posteriormente ser entregado a sus familiares. (El Heraldo de Saltillo)