Ecología pone freno al ruido; Atienden 85 reportes en Ramos Arizpe

En lo que va del año, la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Ramos Arizpe ha atendido 85 reportes ciudadanos relacionados con ruido excesivo, principalmente en viviendas ubicadas en el sector poniente de la ciudad, informó Alma Delia Aguirre Gutiérrez, titular de la dependencia.

La funcionaria explicó que la mayoría de las inconformidades están relacionadas con música a volumen elevado en casas habitación. Ante cada reporte, inspectores municipales acuden al domicilio señalado para entregar una primera notificación y hacer del conocimiento del responsable los límites permitidos.

“Vamos al domicilio, se hace el llenado de la notificación y la persona firma, responsabilizándose de evitar nuevamente este tipo de acciones. Si continúa, se realiza una segunda notificación y se le hace saber que, si vuelve a reincidir con el ruido, puede hacerse acreedor a una multa”, señaló Aguirre Gutiérrez.

Recordó que los niveles permitidos para zonas habitacionales son de hasta 68 decibeles de las 8:00 a las 20:00 horas, mientras que durante el horario nocturno el límite disminuye a 55 decibeles. Debido a que gran parte de las quejas se genera por las noches, fuera del horario de los inspectores de Ecología, se mantiene coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

“Este tipo de situaciones se presenta más durante la noche, entonces tenemos el apoyo de las patrullas. Los elementos acuden a los domicilios, hablan con las personas y les solicitan bajar el volumen, retirarse o recoger sus aparatos”, detalló. Incluso, señaló que en algunos casos se ha procedido al retiro de bocinas con apoyo de la Policía Municipal.

Aunque también se han recibido quejas relacionadas con empresas, estas representan una proporción mínima. Entre los casos atendidos se encuentran molestias ocasionadas por una alarma y por maquinaria que generaba niveles elevados de ruido; tras la intervención de Ecología, las compañías realizaron los ajustes o trabajos de mantenimiento necesarios para solucionar la problemática.

Aguirre Gutiérrez destacó que el acompañamiento de Seguridad Pública también resulta importante para proteger a los inspectores durante las visitas,

luego de que en una ocasión uno de los trabajadores municipales fuera agredido verbalmente por un ciudadano. Dependiendo del sector y las circunstancias del reporte, las notificaciones pueden realizarse con presencia de elementos preventivos.

Finalmente, la directora de Ecología indicó que las sanciones económicas pueden variar dependiendo de la gravedad y características de cada caso, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación aplicable. Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden presentar reportes por ruido excesivo al 844-180-1000, a través de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, o directamente ante la Dirección de Ecología al 844-488-1825. (EDUARDO SERNA).