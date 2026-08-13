HUMO BLANCO EN MORENA

Fuentes cercanas a MORENA nos confirman que el relevo de DIEGO DEL BOSQUE cómo dirigente estatal de ese partido ya está listo y palomeado por su dirigente Ariadna Montiel. Será DOMINGO HERNÁNDEZ SILVA, extitular de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Educación en Coahuila, quien a más tardar a finales de octubre o principios de noviembre se hará cargo del desastre que le heredará el futuro diputado “pluri”.

De hecho, el pasado miércoles los dos se reunieron en la sede de MORENA y ahí Diego aprovechó para entregarle “el bastón de mando” a quien será su sucesor, un ejemplar del libro “Grandeza” que supuestamente escribió el macuspano López Obrador, y que se ha convertido en una especie de biblia para los seguidores del mesías tabasqueño. Libro que por cierto todos los funcionarios morenistas fueron obligados a comprar en grandes cantidades, con dinero del erario público, por supuesto, para hacerle creer a AMLO que su “obra” fue un auténtico best seller que le está generando millones de pesos producto de las regalías. Pero en fin, a don Domingo, que salió por la puerta de atrás de su anterior encargo, le tocó sacarse “la rifa del tigre”. A ver cómo le va en la próxima elección, aunque peor de lo que le fue a Diego sería imposible.

UN ANUNCIO ALENTADOR

“En Coahuila estamos cumpliendo 45 años en nuestro complejo de General Motors Ramos Arizpe, y seguramente vamos a estar otros 45 años, porque tenemos trabajo para mucho tiempo”. Este mensaje fue pronunciado por PACO GARZA, presidente de GM en México y Centroamérica, durante el evento en el que la empresa donó tres automóviles a diversas instituciones de nuestro estado. Casi al mismo tiempo, Stellantis confirmó que la producción de su nuevo motor HEMI TRX se llevará a cabo de forma exclusiva y para todo el mundo en su planta ubicada también en Ramos Arizpe.

Dos anuncios alentadores de dos de las empresas más importantes instaladas en Coahuila, que en medio de la incertidumbre prevaleciente en los últimos meses, siguen apostando por mantener su producción aquí en nuestro estado. Tomando en cuenta que esas empresas suelen hacer sus planeaciones con visión de largo plazo, podemos confiar entonces en que sus directivos están viendo mejores condiciones para el futuro que las que imperan actualmente.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Monclova cumplió 337 años de su fundación, y parte de los festejos que encabezó su alcalde CARLOS VILLARREAL se llevaron a cabo en la plaza “Alonso de León”, frente al busto que representa al fundador de la ciudad; además, se entregó una presea que lleva ese mismo nombre a ciudadanos e instituciones destacadas, cómo se hace cada año.

El dato es relevante porque, cómo lo hemos dicho antes, aquí en Saltillo tenemos prácticamente olvidado a nuestro fundador, el capitán Alberto del Canto. El próximo año, que se conmemorará el 450 aniversario de la fundación de nuestra ciudad, será una oportunidad histórica para subsanar esa deuda; y al igual que en Monclova, justo sería el que hubiera una plaza y un busto o un monumento con su nombre. Así, mientras que “algunos y algunas” andan queriendo borrar nuestra historia cambiándole el nombre al “Paso de Cortés” y derribando estatuas de Cristóbal Colón, en Saltillo es necesario honrar la memoria de quienes pusieron los cimientos de lo que hoy es, sin duda, la mejor ciudad de México para vivir.

EL DEDO EN LA LLAGA

Dos temas delicados ha puesto sobre la mesa en los últimos días el diputado federal panista MARCELO TORRES COFIÑO. El primero, la necesidad de identificar, registrar y proteger a los miles de niños que han quedado en la orfandad cómo consecuencia de la violencia que se vive en México, y que ni siquiera se sabe cuántos son; y segundo, el eventual cierre de cientos de guarderías subrogadas por el IMSS que está planteando el Gobierno Federal, ya que dejaría a miles de mujeres trabajadoras sin un lugar en dónde dejar a sus hijos mientras ellas se van a laborar.

Se supone que en lugar de las guarderías, la federación va a crear unos centros de cuidado infantil que serán operados directamente por el IMSS. Pero eso es sólo un proyecto, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas cuando quedan en manos del gobierno de la 4t, o más bien, ya sabemos que nunca funcionan. Así es que el llamado de Marcelo es más que pertinente, pero al venir de un diputado de oposición, lo más seguro es que, cómo tantos otros, caiga en oídos sordos.

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