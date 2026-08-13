Tiene Coahuila policías confiables y certificados, señala Censo Nacional de Seguridad

De acuerdo a cifras del INEGI el estado alcanzó 90.1% de policías con evaluaciones de control de confianza aprobatorias vigentes y 79.1% con Certificado Único Policial

Coahuila se ubicó durante 2025 por encima de los promedios nacionales en indicadores relacionados con la certificación y evaluación de sus corporaciones de seguridad pública, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026, publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Uno de los principales resultados para la entidad se encuentra en las evaluaciones de control de confianza. En Coahuila, el 90.1 por ciento del personal obligado a someterse a estas pruebas tenía una evaluación aprobatoria vigente al cierre de 2025.

El porcentaje coloca a la entidad muy por encima del 60.4 por ciento registrado en promedio entre las instituciones estatales del país y también supera el 76.8 por ciento correspondiente a la Guardia Nacional. La diferencia de Coahuila frente al promedio de las corporaciones estatales es de casi 30 puntos porcentuales.

Además, únicamente 8.7 por ciento del personal coahuilense se encontraba con evaluaciones vigentes no aprobatorias y 1.2 por ciento estaba evaluado con resultados pendientes. El reporte no registró en la entidad personal sin evaluación.

DESTACA COAHUILA EN CERTIFICACIÓN POLICIAL

Otro indicador favorable para el estado es el Certificado Único Policial (CUP), documento que acredita que los elementos cuentan con formación inicial, conocimientos, habilidades y aptitudes, además de resultados aprobatorios vigentes en evaluaciones de control de confianza, competencias básicas y desempeño.

En Coahuila, 79.1 por ciento del personal de las corporaciones policiales contó con este certificado, porcentaje considerablemente superior al 61.4 por ciento promedio entre las corporaciones estatales y también por encima del 70.2 por ciento reportado a nivel nacional considerando los distintos ámbitos.

Coahuila se ubicó así entre las entidades con mayores niveles de certificación.

El contraste es amplio frente a estados como Oaxaca, donde únicamente 2.2 por ciento del personal contaba con CUP; Guerrero, con 17.7 por ciento; Hidalgo, con 26.9; Puebla, con 31.7, y Veracruz, con 35.9 por ciento.

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

Durante 2025, las instituciones de seguridad pública de Coahuila ejercieron un presupuesto de 2 mil 569.7 millones de pesos, de acuerdo con cifras a precios corrientes del INEGI.

En infraestructura, Coahuila contó con 73 instalaciones policiales en funcionamiento, la séptima cifra más alta entre las entidades reportadas. El estado registró 11 comandancias, estaciones o subestaciones; 12 cuarteles y 50 módulos o casetas móviles.

Además, Coahuila reportó contar con las cuatro unidades especializadas consideradas por el censo: inteligencia y/o análisis, proximidad social, investigación y policía cibernética.

En los programas de formación inicial para policía preventiva o de proximidad se registraron en Coahuila 300 nuevos ingresos durante 2025, frente a los 200 contabilizados un año antes.

En materia de prestaciones, Coahuila figuró entre las entidades que reportaron seguro de vida, apoyo para familiares de policías fallecidos en cumplimiento de sus funciones, becas escolares para hijas e hijos, fondo de ahorro para el retiro, indemnización por incapacidad, licencia por riesgo de trabajo y seguro de gastos médicos mayores. (José Torres)