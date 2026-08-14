Suman 95 muertes por altas temperaturas en México

Ciudad de México.- Un saldo acumulado de 95 defunciones y mil 774 casos de atención médica ha dejado la presente temporada de calor en el país, reportó la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud.

La cifra oficial representa una tasa de letalidad nacional del 5.35 por ciento en lo que va de la contingencia climática comprendida entre las semanas epidemiológicas 12 y 40.

El informe oficial de la DGE, correspondiente a la semana epidemiológica 31 con corte al 12 de agosto de 2026, detalla que el golpe de calor se mantiene como la causa principal de decesos al registrar el 94.7 por ciento del total (90 casos). En tanto, las complicaciones por deshidratación severa representan el 5.3 por ciento restante (5 fallecimientos).

Baja California y Sonora se consolidan como las entidades más afectadas. Baja California contabiliza 33 muertes (30 por golpe de calor y tres por deshidratación), mientras que Sonora suma 22 fallecimientos (21 por golpe de calor y uno por deshidratación). Juntas, ambas entidades concentran cerca del 58 por ciento de las defunciones ocurridas en el territorio nacional.

El resto de los decesos se distribuye en 16 estados: Veracruz (7); Chiapas, Quintana Roo y Tabasco (4 cada uno); Nayarit y Tamaulipas (3 en cada caso); Campeche, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Baja California Sur (2 por entidad); así como Chihuahua, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán (1 en cada estado).

En el rubro de emergencias médicas atendidas, la DGE registró mil un casos por golpe de calor, 710 por deshidratación y 63 por quemaduras solares. Sonora lidera la incidencia acumulada de pacientes hospitalizados o atendidos con 350 personas, seguido por Baja California con 176 y Tabasco con 149 casos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que la onda de calor persistirá sobre el norte del país, previendo temperaturas máximas de 40 a 45 °C en regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.

Paralelamente, el sistema de vigilancia epidemiológica mantiene el monitoreo de la temporada invernal 2025-2026, la cual registra de manera acumulada a la misma fecha un total de 75 afectaciones y ocho defunciones. Las muertes por frío se concentran en Nuevo León (3), Chiapas (2), Veracruz (2) y Chihuahua (1), derivadas principalmente de intoxicaciones por monóxido de carbono e hipotermia.

En contraposición al calor extremo que azota el norte del territorio mexicano, el centro del país enfrentará condiciones meteorológicas opuestas debido a la interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en altura.

El SMN emitió una alerta para la Zona Metropolitana del Valle de México por la permanencia del temporal lluvioso. Durante los siguientes días se pronostican precipitaciones puntuales fuertes a muy fuertes (con acumulados de 25 a 75 mm en 24 horas), acompañadas de actividad eléctrica y probable caída de granizo en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. (AGENCIA REFORMA)