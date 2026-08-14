Cancelación de visas de EU es político e injerencista.- Sheinbaum

Ciudad de México.- Luego que Estados Unidos quitara la visa a Andrés Manuel López Beltrán, la presidenta Claudia Sheinbuam acusó que es un tema político y de injerencia.

Durante la mañanera, la mandataria federal aseguró que el tema lo usa la derecha mexicana que es entreguista a EU.

“Esta cancelación de visas que ha hecho a personas políticamente expuestas tiene un sentido político esencialmente porque no es parejo a todos los países, si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de alguien relacionado con Estados Unidos, esa es mi opinión”, comentó Sheinbaum.

“Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país”.

“Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana, esa es mi opinión, porque no veo yo otra razón, y lo usa quién, pues la derecha mexicana que cada vez es más entreguista a los Estados Unidos”. (AGENCIA REFORMA)