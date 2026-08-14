Retira EU visa a Andy López, hijo de AMLO

Andrés Manuel López Beltrán reveló que le fue retirado el permiso para ingresar a Estados Unidos y responsabilizó directamente a Marco Rubio y Christopher Landau; en una carta dirigida a Donald Trump calificó la decisión como política y pidió al mandatario destituir a ambos funcionarios

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país, decisión que atribuyó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.

En una carta fechada este 13 de agosto de 2026 en Teapa, Tabasco, y dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, López Beltrán afirmó que fue informado de que ambos funcionarios ordenaron retirarle el permiso de ingreso a territorio estadounidense.

“Me dirijo a usted, con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura, para informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, señaló.

El hijo del exmandatario mexicano asegura que la determinación tiene motivaciones políticas.

López Beltrán sostuvo además que Rubio y Landau no cuentan con pruebas en su contra relacionadas con algún acto “inmoral o delictivo” y defendió que su actuación pública y privada se ha regido por principios y convicciones inculcados por sus padres.

En la misiva, López Beltrán lanzó fuertes críticas contra los dos funcionarios estadounidenses, a quienes acusó de actuar con criterios políticos contra personas y gobiernos que consideran contrarios a los intereses de Estados Unidos.

Calificó el retiro de su visa como una “burda y perversa canallada” y afirmó que quienes tomaron la decisión actúan “como jefes de pandillas” dedicados a perseguir y presionar a políticos y gobiernos a los que identifican como comunistas, amenazas para la seguridad estadounidense o “narcoterroristas”.

Andrés Manuel López Beltrán aseguró que la imposibilidad de ingresar actualmente a Estados Unidos no representa un problema personal para él.

López Beltrán solicitó al presidente Donald Trump pronunciarse sobre su caso y le planteó dos preguntas: si estaba enterado de la decisión de retirarle la visa y, en caso afirmativo, si considera adecuada la medida. (El Heraldo)