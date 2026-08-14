Reciben en Torreón a pilotos nacionales e internacionales del Coahuila 1000

Arranca la aventura turística y deportiva. En Torreón ¡Vamos Seguros!

Torreón, Coahuila.- Este jueves Torreón dio la bienvenida a los pilotos nacionales e internacionales que participarán en el rally y carrera turística Coahuila 1000 edición 2026, el evento más seguro del país. El gobernador Manolo Jiménez Salinas, recibió a los participantes junto con el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; y Fidel Villanueva Tarín, presidente de CANACO Torreón.

Las autoridades compartieron con los competidores en una cena previa al arranque de la aventura que vivirán en el rally y carrera turística a partir de este viernes.

El presidente municipal dio la bienvenida a los pilotos y destacó que el Coahuila 1000 ya se hizo una tradición que atrae a visitantes de diversas partes de México y del extranjero, lo que atribuyó a las condiciones de seguridad y los escenarios naturales que son parte del desierto de Coahuila.

“Es una convivencia que se hace año con año y que resulta muy positiva además para el turismo de nuestro estado. La seguridad en Coahuila tiene un valor incalculable que el Gobierno del Estado y los 38 municipios cuidan para el bienestar de los habitantes y para quienes vienen de visita”

Asimismo, el edil deseó a los participantes un buen trayecto y agradeció la presencia del Ejército Mexicano y el Mando Especial.

Destacó que el Coahuila 1000 es uno de los eventos más importantes que se ha consolidado en el ámbito de la competencia deportiva, el turismo y la aventura, y que por su atractivo a nivel nacional e internacional ha logrado proyectar al estado y a Torreón.

“Nos da gusto ser punto de partida de esta gran aventura que impulsa el turismo, genera actividad económica y permite mostrar la riqueza de nuestros paisajes y la capacidad que tenemos para recibir eventos de gran nivel. ¡Bienvenidos a Torreón y mucho éxito a todos los participantes! ¡Vamos Seguros!”, expresó el edil.

El evento que arranca en Torreón seguirá su ruta por Saltillo y Monclova, en el recorrido de Rally; mientras que el recorrido de turismo contempla la ruta Torreón- Cuatro Ciénegas- Monclova.

A lo largo de 12 años con los que cuenta el Rally competencia, han participado pilotos de México, Brasil, Estado Unidos, Canadá, España, Australia y Colombia, lo cual contribuye a una importante derrama económica para el estado.

El alcalde reiteró el respaldo de su Administración y destacó que se coordinó un operativo de seguridad que involucra a dependencias como Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, y corporaciones del Estado.

Estuvieron también presentes Gabriel Elizondo Pérez, Senador; Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos en Coahuila, Cristina Amezcua González; Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova; Víctor Leija, alcalde de Cuatro Ciénegas; General Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de la Laguna; General Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de la Guardia Nacional; general Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la sexta Zona Militar, e invitados especiales. (El Heraldo de Saltillo)