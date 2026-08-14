Homicidios en México tocan mínimo histórico: reportan 20 víctimas el 13 de agosto

Ciudad de México.- México registró este miércoles 13 de agosto 20 víctimas de homicidio doloso, la cifra diaria más baja de la actual Administración y, de acuerdo con el registro preliminar del Gobierno federal, el menor nivel desde que se lleva esta estadística cotidiana.

Los 20 homicidios registrados estuvieron además muy por debajo de los 32.5 asesinatos que, en promedio, se han reportado diariamente durante agosto.

La reducción resulta todavía mayor frente al arranque del Gobierno de Claudia Sheinbaum: en septiembre de 2024 se contabilizaban en promedio 86.9 homicidios dolosos diarios, según las cifras consolidadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Es decir, los 20 asesinatos reportados representan menos de una cuarta parte de aquel promedio.

El reporte diario, elaborado con información proporcionada por las Fiscalías estatales y dependencias federales, muestra además que 21 de las 32 entidades no registraron un solo homicidio doloso durante la jornada.

Entre ellas aparecen Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

La violencia homicida se concentró así en sólo 11 estados.

Sinaloa encabezó el reporte con siete víctimas, equivalente al 35 por ciento de todos los asesinatos contabilizados ese día en el país.

Le siguieron Chiapas, Chihuahua, Estado de México y Michoacán, con dos homicidios cada uno, mientras Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco reportaron uno por entidad.

El registro ocurre en medio de una tendencia descendente que el Gobierno federal ha reportado durante los últimos meses.

En septiembre de 2024, último mes de la Administración de Andrés Manuel López Obrador y referencia utilizada por el actual Gobierno, el promedio fue de 86.9 homicidios diarios.

Para mayo de 2026 había descendido a 47.3 y en junio cayó a 45.4, hasta entonces el promedio mensual más bajo de la Administración. Entre septiembre de 2024 y junio pasado la reducción acumulada fue de 48 por ciento, equivalente a unos 41 asesinatos menos cada día.

El primer semestre de este año cerró además con un promedio de 49.7 víctimas diarias, el menor para un periodo enero-junio desde 2016, de acuerdo con las cifras consolidadas presentadas por el SESNSP.

La estadística correspondiente a agosto todavía es preliminar. El reporte cotidiano se construye con los homicidios comunicados diariamente por las Fiscalías estatales y posteriormente las cifras pueden modificarse cuando el SESNSP consolida la incidencia delictiva mensual.

El Gabinete de Seguridad atribuye la tendencia descendente a la estrategia basada en la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de inteligencia e investigación y la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Las autoridades federales indicaron que mantendrán la coordinación con los gobiernos estatales para continuar con la reducción de la violencia.

Aunque el dato nacional del miércoles marcó un mínimo, Sinaloa permaneció como el principal foco de violencia de la jornada, al concentrar por sí solo más de una tercera parte de los homicidios reportados en todo el territorio nacional. (AGENCIA REFORMA)