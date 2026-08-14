Exige el PAN que FGR cite de inmediato a Andrés López Beltrán  

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que cite de inmediato al hijo del ex presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, y le abra una investigación “sobre sus posibles vínculos con el huachicol fiscal, el tráfico de influencias, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y la red empresarial construida alrededor de sus amigos”.

Luego de que “Andy” informara que Estados Unidos le había retirado su visa, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigió, además, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastree sus cuentas, transferencias, contratos y operaciones de López Beltrán y de su círculo cercano.

Para el PAN, la Presidenta Sheinbaum “también tiene que responder (e) informar qué sabe su Gobierno sobre la revocación de la visa, si recibió información de Estados Unidos y por qué las instituciones mexicanas se han negado a investigar seriamente al hijo del ex Presidente. La Presidenta debe decidir si gobierna México o administra el encubrimiento del clan López Beltrán”.

“Andy también debe publicar íntegramente la notificación que recibió, explicar el origen de la riqueza que le permite llevar una vida de lujos y aclarar sus relaciones con Amílcar Olán y con todos los empresarios beneficiados durante el sexenio de su padre. No puede pedir el voto, buscar una diputación y pretender esconderse detrás del victimismo”, exigieron los panistas.

El PAN estimó que Morena “debe suspender cualquier candidatura a su favor. México no permitirá que utilicen una curul y el fuero constitucional como refugio frente a las investigaciones. La revocación de la visa puede ser apenas la punta del iceberg de una investigación que alcance a la cúpula del Cártel de Morena.

“La pregunta ya no es si existen demasiadas señales. La pregunta es cuánto tiempo más podrá el Gobierno seguir encubriéndolas. Todos los caminos llevan a Andy. Ahora la justicia tiene que llegar hasta él”. (AGENCIA REFORMA)