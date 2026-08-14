IMARC suspende temporalmente a profesor y busca sustituto para el próximo ciclo escolar

Como parte de un proceso de auditoría y revisión documental que se lleva a cabo en el Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), la dirección del plantel determinó suspender temporalmente de sus funciones académicas al profesor Raúl Barrios Fuentes, luego de detectar que no cuenta actualmente con la documentación profesional requerida para impartir clases.

Omar Torres Vázquez, director del IMARC, explicó que las revisiones iniciaron recientemente y contemplan, entre otros aspectos, verificar que el personal docente cumpla con requisitos como contar con título y cédula profesional. Durante este procedimiento se encontraron casos en los que la documentación todavía no ha sido completada.

“Dentro de estas revisiones que realiza la Universidad Autónoma de Coahuila, una de las cosas que nos observan es que los maestros cumplan con los requisitos. En este caso, uno de ellos es que tengan título y cédula. Al momento de hacer la revisión de los documentos detectamos algunos compañeros que no cumplen con este requisito”, señaló.

En el caso de Barrios Fuentes, Torres Vázquez detalló que el docente se encontraba a cargo de las asignaturas de Matemáticas I y Matemáticas III, además de brindar apoyo eventualmente en Física. Por las tardes también participa en actividades deportivas del instituto, particularmente en la disciplina de voleibol.

El directivo explicó que el profesor ingresó a laborar mientras se encontraba en proceso de obtener su documentación profesional; sin embargo, al momento de realizarse la auditoría, el título y la cédula todavía no habían sido presentados. Ante esta situación, la institución decidió separarlo temporalmente de las materias académicas hasta que pueda acreditar dichos requisitos.

“Nos vemos obligados a suspenderle hasta que le llegue su título y pueda solventar esta situación. Es un maestro que tenemos por recurso propio y lo que nos corresponde ahora es regularizar este tipo de situaciones”, manifestó Torres Vázquez.

Aclaró que la medida no deberá afectar el inicio del próximo ciclo escolar, debido a que el IMARC ya comenzó la búsqueda de un docente que cubra provisionalmente las horas correspondientes. Incluso, señaló que ya se han realizado entrevistas con distintos aspirantes para garantizar que las clases comiencen conforme al calendario establecido.

“No va a afectar el inicio del semestre. Nosotros ya estamos tratando de conseguir una persona; de hecho, ya he entrevistado a varias para que nos cubran las horas y podamos empezar el ciclo sin ningún problema”, indicó.

Respecto a las actividades deportivas que Barrios Fuentes desarrolla en el plantel, el director señaló que existe la posibilidad de que continúe colaborando en esa área, siempre y cuando se acredite que cumple con los requisitos correspondientes para desempeñar dichas funciones.

Torres Vázquez agregó que el proceso de auditoría permitirá revisar la situación administrativa y documental de todo el personal del instituto y avanzar en la regularización de aquellos casos donde exista algún requisito pendiente, con el objetivo de mantener en orden la operación académica del IMARC. (EDUARDO SERNA)