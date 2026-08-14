Wedding planner: Que tu boda cuente toda una historia

Más allá de las flores, el vestido y la decoración, las nuevas celebraciones buscan reflejar la esencia de cada pareja. Viviana Martínez y Ale Villalpando, de Amare Planners, nos cuentan cómo el wedding planning transforma ideas y emociones en experiencias inolvidables

Hay bodas que se recuerdan por el vestido, otras por la música, por una mesa espectacular o por aquel momento inesperado que terminó convirtiéndose en una de las anécdotas de la celebración. Así también existen bodas que se recuerdan porque, desde que los invitados cruzan la puerta, cuentan una historia: la de una pareja que decidió que cada detalle llevaría algo de ellos.

Detrás de esas experiencias existe un trabajo que pocas veces se ve y que comienza muchos meses antes. El concepto, diseño, flores, iluminación, mobiliario, proveedores, tiempos, montaje y hasta los pequeños imprevistos forman parte de un engranaje que debe funcionar con precisión para que, durante unas horas, todo parezca sencillo.

Ahí es donde entra la figura del wedding planner, una profesión que en los últimos años ha transformado la manera de concebir y vivir las bodas.

Para Viviana Martínez y Ale Villalpando, de Amare Planners, esta transformación va de la mano con una nueva manera de entender las celebraciones: ya no se trata solamente de organizar una fiesta, sino de construir una experiencia que tenga identidad y que represente a quienes la están celebrando.

Desde su trabajo en Amare, ambas han encontrado en la planeación y el diseño una manera de llevar las ideas de cada pareja a la realidad, integrando estética, organización y personalidad para crear celebraciones que no respondan a una fórmula, sino a una historia particular.

DE ORGANIZAR UNA BODA A DISEÑAR UNA EXPERIENCIA

Antes, organizar una boda significaba seguir un esquema relativamente establecido: elegir la iglesia, reservar un salón, contratar el banquete, enviar las invitaciones y cuidar que cada detalle cumpliera con las tradiciones familiares.

Las parejas actuales tienen acceso a más posibilidades, referencias e ideas, pero también buscan que su boda deje de parecerse a cualquier otra, ya no quieren únicamente una celebración bonita; quieren que el evento tenga sentido para ellos.

Es justamente ahí donde Viviana y Ale encuentran uno de los principales retos de su profesión: escuchar lo que una pareja quiere y convertirlo en algo concreto.

El trabajo de un wedding planner comienza mucho antes del día del evento. Implica conocer a los novios, entender sus gustos, descubrir qué los identifica y, a partir de ahí, construir una propuesta que pueda desarrollarse sin perder de vista aspectos fundamentales como el presupuesto, los tiempos y la logística.

La tarea no consiste solamente en decir qué flores elegir o qué proveedor contratar. También implica aterrizar ideas, ordenar prioridades y encontrar la manera de que cada decisión tenga coherencia con el concepto general de la boda.

LA VISIÓN DE AMARE

La propuesta de Amare Planners parte precisamente de esa búsqueda de identidad.

Para Viviana y Ale, una boda no debería ser una repetición de aquello que funciona para todos. Las tendencias pueden ser una referencia, pero el verdadero punto de partida está en la pareja.

Por eso, la personalización puede encontrarse en decisiones que van desde la elección del espacio hasta la ambientación, la música, la gastronomía y la manera en que los invitados son recibidos.

La intención es que el resultado tenga elementos reconocibles de quienes están detrás de la celebración.

Así, el diseño deja de ser simplemente una cuestión estética. Una flor, una combinación de colores, una pieza de mobiliario, la iluminación o la distribución de un espacio pueden contribuir a contar la misma historia.

En el trabajo de Amare, esta visión se traduce en desarrollar un concepto propio para cada celebración, buscando que el resultado no sea una copia de lo que está de moda, sino una propuesta que dialogue con los gustos y la personalidad de la pareja.

CUANDO LAS TRADICIONES CAMBIAN

Una de las transformaciones que observan Viviana y Ale está precisamente en la manera en que las parejas actuales se relacionan con los elementos tradicionales de una boda.

Algunas costumbres permanecen porque tienen un significado familiar o emocional, otras se modifican, se adaptan o incluso se sustituyen por nuevas formas de celebrar.

La diferencia está en que ahora existe mayor libertad para decidir qué conservar y qué transformar.

La ceremonia y la recepción tampoco tienen que responder necesariamente a un mismo esquema. Una boda puede ser íntima, desarrollarse en un escenario distinto, incorporar actividades para los invitados o construirse alrededor de momentos específicos que tengan significado para los novios.

De esta manera, las tradiciones no desaparecen; se reinterpretan.

LOS INVITADOS TAMBIÉN FORMAN PARTE DE LA HISTORIA

Otro de los cambios importantes está en la manera de entender a los invitados.

La recepción dejó de ser solamente el momento posterior a la ceremonia en el que se sirve una cena y comienza la fiesta. Cada vez más, las parejas buscan que quienes los acompañan sean parte activa de la experiencia.

Desde la llegada al espacio hasta la música, la gastronomía, la ambientación y las distintas sorpresas que pueden aparecer durante la celebración, cada momento puede convertirse en parte de una narrativa.

Para lograrlo, el trabajo de Viviana y Ale requiere pensar en la boda como un conjunto. No basta con que cada elemento sea atractivo por separado; todos deben conversar entre sí.

El resultado ideal es una celebración en la que el invitado no solamente vea una decoración bonita, sino que perciba una atmósfera y entienda, incluso sin que nadie se lo explique, algo de la personalidad de la pareja.

TODO LO QUE OCURRE ANTES DE DECIR “SÍ, ACEPTO”

Si para los invitados una boda puede parecer una secuencia de momentos que ocurren de manera natural, para un wedding planner detrás de cada uno existe una planificación minuciosa.

Viviana y Ale deben coordinar proveedores, revisar tiempos, dar seguimiento a contratos, definir montajes, supervisar detalles y anticiparse a situaciones que podrían alterar el desarrollo del evento.

Es un trabajo que comienza meses antes y que continúa hasta que el último elemento ha sido desmontado.

Precisamente, una de las mayores aportaciones de esta profesión es que los novios puedan llegar al día de su boda sin tener que convertirse en los responsables de resolver cada imprevisto.

Mientras ellos reciben a sus invitados, disfrutan la ceremonia, escuchan la música o bailan por primera vez como esposos, detrás de escena existe un equipo pendiente de que todo suceda en el momento indicado.

La paradoja es que, cuando el trabajo está bien hecho, casi nadie lo nota.

UNA PROFESIÓN QUE SIGUE CAMBIANDO

La evolución de los wedding planners refleja, en buena medida, la transformación de las propias bodas.

Lo que comenzó como un servicio de apoyo para encontrar proveedores y coordinar una celebración se ha convertido en una profesión que reúne planeación, diseño, logística y creatividad.

Viviana Martínez y Ale Villalpando han construido desde Amare una propuesta que responde precisamente a ese cambio: entender que cada pareja tiene una historia diferente y que, por lo tanto, cada boda puede tener una identidad propia.

Las flores, la iluminación, la música, la comida, el espacio y cada detalle dejan de ser decisiones aisladas para convertirse en piezas de una misma historia.

Quizá esa sea una de las grandes diferencias entre las bodas de antes y las de ahora: ya no se trata solamente de organizar una fiesta para celebrar un matrimonio, sino de diseñar una experiencia que comienza mucho antes de llegar al altar y permanece en la memoria después de que termina la música.

Y mientras las parejas continúen buscando nuevas maneras de celebrar quiénes son y lo que significa para ellas comenzar una vida juntos, también seguirá cambiando la manera de concebir una boda.

Para Viviana, Ale y quienes han hecho de esta profesión su forma de trabajo, el reto está justamente ahí: dejar de seguir un guion establecido para ayudar a cada pareja a escribir el suyo. (MARIANA FALCÓN)

VIVIANA MARTÍNEZ Y ALE VILLALPANDO, de Amare Planners, convierten las ideas y personalidad de cada pareja en una experiencia diseñada especialmente para ellos

DETRÁS DE CADA MOMENTO existe una planeación minuciosa para que los novios puedan dedicarse a lo verdaderamente importante: disfrutar su boda.

EL TRABAJO DEL WEDDING planner comienza meses antes del “sí, acepto” y continúa detrás de escena hasta que termina el último momento de la celebración.