Luigi Mangione se declara culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthCare

El asesinato que conmovió a todo Estados Unidos en 2024 enfrenta una posible condena de cadena perpetua.

Nueva York, Estados Unidos.- Luigi Mangione admitió este viernes 14 de agosto ante un tribunal de Nueva York haber disparado en 2024 al director ejecutivo de la compañía de seguros UnitedHealthCare, Brian Thompson, reportan medios locales.

“Disparé al señor Thompson en Manhattan”, reconoció. “Entendía que mis actos le harían temer por su vida o sufrir lesiones corporales. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal”, añadió. La jueza fijó la lectura de la sentencia para el 18 de diciembre. Los delitos por los que Mangione se declaró culpable pueden acarrearle una pena máxima de cadena perpetua.

Hasta ahora, Mangione, recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, había mantenido su declaración de inocencia ante los cargos federales y estatales. Las autoridades esperaban llevarlo a juicio en un tribunal federal en enero por los dos cargos de acoso relacionados con el asesinato de Thompson.

Brian Thompson fue baleado el pasado 4 de diciembre de 2024 cerca de un hotel en Manhattan. En 2025, Mangione fue acusado de cargos federales. La fiscal general pidió que fuera condenado a pena de muerte, pero posteriormente un tribunal desestimó dicha posibilidad. El asesinato generó una gran repercusión en Estados Unidos.

Mangione proviene de una familia rica y estudió en una prestigiosa escuela privada y en la universidad. En 2023 sufrió una lesión de espalda y posteriormente se sometió a una cirugía de fusión espinal. Sin embargo, los informes sugieren que la intervención pudo presentar deficiencias, lo que le provocó dolor persistente y complicaciones. (El Heraldo de Saltillo)