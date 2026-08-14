Rector da bienvenida a nuevos “Lobos” de la UA de C en la Unidad Laguna

Torreón, Coahuila.- Con el propósito de dar la bienvenida a las y los jóvenes que comienzan su formación profesional en la Unidad Laguna, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, visitó Escuelas y Facultades en donde destacó los valores, oportunidades y fortalezas que distinguen a la máxima casa de estudios del estado.

Durante su recorrido, el rector estuvo acompañado por el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, así como por directivos, docentes y personal administrativo de las Escuelas de Arquitectura y de Psicología, las facultades de Ciencias Biológicas, de Ingeniería Civil, de Ciencias Políticas y Sociales, de Administración Fiscal y Financiera, y de Economía y Mercadotecnia.

En su mensaje el Rector, destacó que los estudiantes de nuevo ingreso representan a la generación más joven de la comunidad universitaria y, por ello, uno de los principales compromisos de la institución es acompañarlos durante esta nueva etapa, brindarles las herramientas necesarias para su formación y prepararlos para que, en el futuro, puedan convertirse en líderes capaces de transformar y mejorar su entorno.

Agregó que la UA de C cuenta con importantes referentes de liderazgo académico, científico y deportivo, resultado del talento y dedicación de sus estudiantes y docentes, por lo que les invitó a asumir esta nueva etapa como una oportunidad para construir su propia historia, haciendo equipo y aprovechando cada una de las oportunidades que les brinda la institución.

Refrendó su disposición para acompañarlos durante su trayectoria universitaria y los convocó a portar con orgullo los valores que representan a la comunidad Lobos: lucha, libertad, legado, lealtad y liderazgo, principios que orientan el trabajo diario de la Universidad y fortalecen el sentido de pertenencia, compromiso y orgullo institucional.

Por su parte, el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, felicitó a las y los estudiantes por iniciar esta nueva etapa universitaria, y reconoció que puede estar acompañada de nuevos retos que los impulsarán a cumplir sus sueños y al mismo tiempo, contribuir a la transformación de la sociedad. (El Heraldo de Saltillo)