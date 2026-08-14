Waelzholz destaca los aspectos positivos de Ramos Arizpe para invertir

Entorno industrial y cercanía con clientes y proveedores fueron factores destacados por directivos de la compañía alemana

Seguridad, mano de obra calificada, un sólido entorno industrial y una ubicación que permite estar cerca de clientes y proveedores son algunas de las ventajas que directivos de Waelzholz destacaron de Ramos Arizpe tras elegir al municipio para establecer su primera planta productiva en México, en la cual estuvieron presentes el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Este proyecto contempla una inversión de 65 millones de dólares y la generación de 100 empleos.

André Sereno, director de Operaciones de Waelzholz México, explicó que la decisión representa para la compañía la oportunidad de integrarse a una región con una amplia vocación industrial y aprovechar las condiciones que ofrece Ramos Arizpe para el desarrollo de sus operaciones.

“Nuestra instalación en Ramos Arizpe nos permitirá estar más cerca de clientes y proveedores, esto elevará nuestra cadena de suministro. Además, es importante destacar la seguridad que sabemos que existe en Ramos Arizpe y todo el ambiente industrial que nos envolverá”, señaló.

Sereno destacó particularmente el capital humano disponible en la región como una de las fortalezas encontradas por la compañía.

“La fuerza laboral de Ramos Arizpe también es algo positivo, es algo que nunca cuestionamos porque supimos que aquí hay gente bien preparada en mano de obra y con conocimientos tecnológicos”, expresó.

Por su parte, Heino Buddenberg, CEO de Waelzholz Group, señaló que la nueva instalación permitirá fortalecer la atención a sus clientes en México mediante una cadena de suministro más corta y una mayor capacidad de respuesta a las necesidades del mercado.

El directivo explicó que la compañía contempla integrar y capacitar en la región al equipo que estará al frente tanto de los procesos técnicos como administrativos de la nueva operación, fortaleciendo así la participación del talento local en el proyecto.

La llegada de Waelzholz representa además la primera planta de producción de la compañía en Coahuila. La firma cuenta con alrededor de 2 mil 300 colaboradores y presencia internacional en Europa, Asia y América, con productos especializados utilizados en sectores como el automotriz, movilidad eléctrica, generación de energía y manufactura avanzada. (El Heraldo de Saltillo)