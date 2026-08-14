Colombia actualiza la cifra de víctimas del devastador terremoto a 285 muertos y a 3 mil 900 heridos

El más reciente balance detalla los daños a viviendas y las afectaciones a infraestructuras y servicios.

Cali, Colombia.- El más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia elevó a 285 el número de víctimas mortales tras el potente sismo registrado el pasado lunes.

Además de los muertos, se contabilizan 3 mil 975 personas heridas y 379 desaparecidas, mientras que el número de rescatados asciende a 354.

Según el balance, hay 15 departamentos afectados y 426 municipios con daños tras el movimiento telúrico que ha dejado, hasta el momento, a 45.523 familias damnificadas. El número total de ciudadanos impactados se cifra en 102 mil 263.

En paralelo, las autoridades reportan al menos 73 mil 455 viviendas averiadas y otras 12 mil 828 destruidas, así como 121 edificios colapsados.

La noche del martes 11 el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó un decreto que declara la situación de desastre de carácter nacional para mejorar las acciones de atención en las zonas más afectadas y en el resto del país.

También desde el martes el país está en duelo nacional por decisión del mandatario colombiano, quien expresó su «profundo dolor por el fallecimiento de las personas». (El Heraldo de Saltillo)