Niega Sheinbaum que hayan elaborado lista de periodistas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Consejería Jurídica haya elaborado un listado de periodistas y medios de comunicación, luego de que analistas, organizaciones y opositores reprocharon la exhibición de cuentas en redes sociales durante una presentación oficial.

La mandataria defendió el análisis expuesto el miércoles por la Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, sobre la operación de redes sociales, y sostuvo que su presentación no identificó a periodistas como enemigos del Gobierno.

“Ya están diciendo que la lista de Sheinbaum. No hay ninguna lista. Luisa, lo único que hizo fue decir cómo operan las redes sociales.

“Hay libertad de expresión en México y los que andan diciendo: ‘¡la lista de Sheinbaum!’ lo saben”, manifestó.

Alcalde presentó un análisis que incluyó 54 cuentas de medios, periodistas y comentaristas, a quienes ubicó como la primera capa de una red que, según expuso, origina y legitima mensajes contra el Gobierno.

El estudio también identificó personajes políticos, cuentas anónimas de ataque y un anillo de amplificación integrado por cientos de miles de perfiles que, según la presentación, replican contenidos en redes sociales.

“Luego cuando uno hace el análisis científico se da cuenta de que hay redes de bots pagados. Viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto de la presidenta”, afirmó.

El jueves, periodistas como Carmen Aristegui y Denise Dresser cuestionaron la divulgación del listado, mientras que Somos México y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtieron que puede derivar en estigmatización.

La gente pide sanción, dice

Durante la conferencia, Sheinbaum salió de nuevo en defensa de los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias.

En ese contexto, citó por segundo día consecutivo una encuesta en la que el 79 por ciento de los consultados se pronuncian por sancionar a los medios que no cumplan con la regulación.

“79 por ciento estaría de acuerdo en sancionar un medio por engañar o por emitir noticias falsas”, soltó.

Luego, presumió que en su sexenio está garantizada la libertad de expresión y adelantó que su Gobierno no castigará a ningún medio de comunicación.

“Ni siquiera lo vamos a hacer, no vamos a sancionar a ningún medio de comunicación por engañar a las audiencias”, aseveró.

“Hay la mayor libertad de expresión de la historia, ¿a quién se le censura?, ¿a quién?, a nadie”. (AGENCIA REFORMA)