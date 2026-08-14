Piden diputados aclarar causas del retiro de visa a ‘Andy’

Ciudad de México.- Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, afirmó que el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán es una decisión soberana de Estados Unidos y pidió esclarecer los motivos por los que el Gobierno de Donald Trump tomó esta medida.

En entrevista, calificó como preocupante que el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se ubique dentro de alguno de los supuestos que motivan la cancelación de visados relacionados con el crimen organizado.

Recordó que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho público que entre las razones se encuentran la realización de actividades delictivas, que ese país considere a una persona un riesgo para su seguridad o la presunción de apoyo a organismos terroristas, como los cárteles, que ya fueron catalogados así por el vecino del norte.

“Una vez que ve uno la lista o las posibilidades, los enunciados, de por qué te podrían o no retirar la visa, pues sí es preocupante pensar que un mexicano se ubique en uno de esos supuestos. Es claramente una decisión de Estados Unidos, es una decisión soberana, pero en algún momento será importante saber por qué le retiraron la visa”, dijo.

Indicó que el tono de la carta enviada por “Andy” al presidente Trump no abona a mejorar la relación con Estados Unidos, que hoy es el mayor socio comercial de México y la segunda nación en donde viven más mexicanos.

La presidenta de la Cámara de Diputados rechazó que el retiro de la visa a López Beltrán, sea un mensaje para el su padre, el ex presidente López Obrador.

“Ha dicho el portavoz por qué te retiran tu visa, ahí está claramente, y no lo ha dicho en una coyuntura, lo dice en términos generales, no lo dice para una persona específica, ni siquiera para un país, lo dice al mundo. Y la verdad es que las opciones que se dan, bajo las cuales se te puede quitar una visa, pues son verdaderamente preocupantes”, reiteró.

Afirma morenista que retiro de visa a ‘Andy’ es presión política

La vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Gabriela Jiménez, manifestó su solidaridad a López Beltrán y calificó el retiro de su visa como una medida de presión política que no debe normalizarse.

“No podemos normalizar decisiones opacas cuando tienen implicaciones públicas y políticas”, dijo.

Jiménez advirtió que México es un país soberano y cualquier relación con Estados Unidos debe construirse bajo los principios de respeto mutuo, diálogo institucional y no intervención.

Señaló que continuará respaldando a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento del que forma parte su partido ante cualquier intento de intervencionismo o al uso de medidas intimidatorias contra integrantes de Morena.

“La cooperación entre México y Estados Unidos es importante, pero nunca puede significar subordinación”, indicó.

La morenista lamentó que sectores de la derecha celebren una decisión de un Gobierno extranjero que tienen como “propósito de intentar dañar al movimiento de transformación”.

“Es lamentable que haya quienes prefieran agacharse ante un gobierno extranjero antes que defender la soberanía de México”, dijo. (AGENCIA REFORMA)