Impartirá Cruz Roja Saltillo capacitación en primeros auxilios pediátricos este 29 de agosto

La delegación Saltillo de la Cruz Roja informó que el próximo sábado 29 de agosto, se impartirá en instalaciones de esa institución un curso de capacitación sobre primeros auxilios pediátricos dirigido al público en general, con el objetivo de ofrecer los conocimientos necesarios a los participantes para que puedan actuar oportunamente en caso de presentarse algún accidente o emergencia en menores de cero a cinco años y logren salvar la vida de estos infantes.

Al respecto, la gerente de la Cruz Roja Saltillo, Dinorah López, informó que en esta capacitación, que tendrá un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y en ella podrán participar tanto hombres como mujeres de 16 años en adelante, quienes desarrollarán habilidades esenciales para brindar ayuda a los pequeños en situaciones de emergencia.

Mencionó que el curso tendrá un costo de 550 pesos por persona y los participantes tendrán la oportunidad de aprender entre otros temas las técnicas para soporte vital básico (RCP), además de intervenir en casos de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, crisis de asma, picaduras de insectos, fiebre, heridas, quemaduras, fracturas y hemorragias, además de conocer también las técnicas para el levantamiento y movimiento del menor afectado.

En ese sentido, la gerente invitó a las interesadas e interesados en tomar parte en el curso a registrarse de manera oportuna, ya que el cupo es limitado.

Además, Dinorah López mencionó que las técnicas de primeros auxilios serán impartidos por personal especializado del área de socorros de la delegación, y agregó que los interesados podrán obtener mayores informes al número de WhatsApp 844 342 16 72, o en instalaciones de la propia delegación Saltillo, ubicada en el Centro Metropolitano. (ÁNGEL AGUILAR)