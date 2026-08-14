Ofrece Instituto de las Mujeres de Saltillo terapia psicológica gratuita para parejas en conflicto

La dependencia municipal brinda atención psicológica sin costo a parejas que atraviesan conflictos en el hogar, con el objetivo de facilitar acuerdos, resolver diferencias y contribuir a prevenir situaciones de violencia intrafamiliar

Con el propósito de contribuir a la prevención de la violencia intrafamiliar y brindar herramientas para afrontar de manera adecuada los conflictos al interior del hogar, el Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo ofrece terapia psicológica gratuita para parejas que atraviesan por alguna situación de conflicto.

Vanessa Fernández Tonone, titular de esta dependencia municipal, destacó que este servicio busca que las parejas puedan abordar sus diferencias con acompañamiento profesional y encontrar alternativas para resolverlas de la mejor manera, antes de que los problemas escalen a situaciones de violencia.

La funcionaria invitó a las personas interesadas en acceder a este apoyo a solicitar mayores informes a través del número 844 415 2815 o en las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres, donde podrán conocer los mecanismos para recibir la atención.

Fernández Tonone enfatizó que este servicio no está dirigido exclusivamente a mujeres, por lo que también pueden acudir hombres que consideren necesario recibir orientación psicológica para enfrentar alguna problemática dentro de su relación de pareja.

Señaló que la atención oportuna de los conflictos puede ser fundamental para mejorar la convivencia familiar, fortalecer la comunicación y prevenir conductas que puedan derivar en violencia.

“Gracias al apoyo de nuestro alcalde Javier Díaz tenemos este tipo de programas, mucha gente piensa que nada más atendemos mujeres en cuanto a terapia psicológica y también recibimos hombres, damos terapias en conjunto a parejas para que juntos salgan adelante; si un hombre nos dice ‘siento que, quizá, no estoy bien con mi esposa’ puede venir con nosotros a solicitar el servicio”, indicó.

“También traemos un taller de contención emocional y ya hemos hecho varios en el Bosque Urbano, en la Unidad Administrativa, en empresas, y quien quiera pedirlo puede hacerlo para llevarlo a donde estén”, abundó. (OMAR SOTO)