Intensifica Javier Díaz programa de limpieza de arroyos y pasos peatonales

“Aquí Andamos” mantiene atención para mejorar la calidad de vida de las familias

El Gobierno Municipal, a cargo de Javier Díaz González, llevó a cabo una intensa jornada de limpieza de cauces naturales de agua y pasos peatonales en los diferentes sectores de Saltillo, como parte de las acciones para fortalecer la prevención y seguridad de las familias durante las lluvias en la región.

A través del programa de limpieza de arroyos, las cuadrillas de “Aquí Andamos” trabajan de manera simultánea en diversos puntos estratégicos de los sectores sur, poniente, oriente, norte y centro de la ciudad, a fin de mantener libres de basura, maleza y otros desechos los cauces naturales de agua.

Este viernes, las labores se concentraron en el Arroyo del Cuatro, en el punto donde atraviesa la vialidad Prolongación Otilio González y Avenida Oriente, a la altura de la colonia Vista Hermosa, donde se realizaron trabajos de limpieza integral tanto en el cauce como en las áreas del puente peatonal.

De igual manera, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez, personal municipal llevó a cabo acciones en el arroyo ubicado en la colonia González Cepeda, en el punto sobre Prolongación Ateneo, esquina con Río Lerma, con trabajos similares que buscan mejorar la calidad de vida de las y los vecinos del sector.

El alcalde Javier Díaz González instruyó que estas acciones se mantengan de manera permanente y se amplíen a los distintos sectores de Saltillo, con prioridad en aquellos puntos donde los cauces naturales y pasos peatonales requieren atención inmediata.

En días anteriores, acciones similares se realizaron en los canales pluviales que atraviesan por debajo del bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno, así como de la colonia San José de los Cerritos; además de labores de deshierbe y limpieza profunda en el tramo ubicado entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Silleres, del Arroyo del Cuatro. (El Heraldo de Saltillo)