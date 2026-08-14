Presentan el libro El Talismán, en Saltillo

Obra plasma la trayectoria del exfutbolista profesional saltillense Juan Antonio “El Zurdo” Flores Barrera

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, colaboró en la presentación del libro “El Talismán”, obra de Juan Antonio “El Zurdo” Flores Barrera, en la que plasma su trayectoria como futbolista profesional.

A través de esta obra se destacó el ejemplo que representa Flores Barrera para las niñas, niños y jóvenes que practican este deporte y sueñan con representar a Saltillo, Coahuila y México en las canchas del fútbol.

El titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes, acompañó al autor durante la presentación de la obra, realizada por Iván Eduardo Lópezcampos, en la que se dieron a conocer detalles de la trayectoria del exfutbolista profesional nacido en Saltillo.

Juan Antonio “El Zurdo” Flores Barrera militó durante su carrera en Rayados de Monterrey, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Monarcas Morelia, además de llegar a ser seleccionado nacional.

Ante familiares, aficionados y amigos reunidos en el Auditorio Saltillo, Flores Barrera destacó el amor por su tierra, su familia y, sobre todo, por un deporte que lo llevó al profesionalismo.

Asimismo, compartió un mensaje para las nuevas generaciones sobre la importancia de insistir, resistir y persistir para alcanzar sus metas, como parte de lo que consideró el verdadero juego de la vida.

“El Talismán” fue el sobrenombre con el que Flores Barrera llegó a ser conocido en el fútbol profesional y que le fue dado por el reconocido cronista deportivo Roberto Hernández Júnior.

En la presentación estuvieron presentes el exfutbolista Ignacio “El Gallo” Jáuregui; el promotor deportivo Rodrigo Barba; así como José Guadalupe Castañeda Cocoba, además de familiares, amigos y aficionados al fútbol. (E Heraldo de Saltillo)