Incrementa Saltillo seguridad vial; pinta cordones cuneta en más vialidades

Javier Díaz mantiene atención permanente por toda la ciudad

Para fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas, así como mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana, el Gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene una atención permanente a las principales vialidades de la ciudad.

A través de la Dirección de Servicios Públicos, a cargo de Aníbal Soberón Rodríguez, se llevaron a cabo trabajos de aplicación de pintura amarilla en los cordones cuneta ubicados en el camellón y en las vialidades laterales del periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo comprendido entre la calzada Antonio Narro y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

De manera simultánea y a fin de incrementar las condiciones de seguridad para peatones y automovilistas, personal del programa “Aquí Andamos” reforzó los trabajos de poda en el bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos de circulación.

Las labores consistieron en el retiro y control de ramas y vegetación que pudieran afectar la visibilidad de peatones, ciclistas y automovilistas en esta vialidad.

El alcalde Javier Díaz González recordó el número del ChatBot “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, a fin de trabajar de la mano con la ciudadanía para construir una ciudad más ordenada y segura. (El Heraldo de Saltillo)