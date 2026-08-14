Pedro El Rapero lanza su nuevo sencillo “Sobrenatural”. Conoce todos los detalles

El joven cantante venezolano, Pedro El Rapero, estrenó recientemente su nuevo sencillo “Sobrenatural”, un tema emotivo sobre la fe, esperanza y confianza en Dios, y en entrevista exclusiva, Pedro nos contó todos los detalles y a continuación te los compartiremos.

“Sobrenatural” se estrenó el 31 de julio de 2026 y sobre cómo nace la canción, Pedro compartió lo siguiente: “La canción nace de que hace un mes, pasó un terremoto aquí en Venezuela que sacudió a todo, y ahí mi equipo de trabajo y yo decidimos sacar esta canción que ya la teníamos escrita, que a pesar de todos los terremotos y las personas que murieron, hubo mucha gente que quedó viva y, afortunadamente, se salvaron, y ahí es donde vemos un Dios que es sobrenatural, que a pesar de que llevan, ponte 5 días atrapados, sin moverse, sin comer, pueden aguantar, y ahí es donde vemos que Dios es sobrenatural.”

El tema viene acompañado de un videoclip disponible en YouTube, y sobre el proceso de producción, Pedro compartió lo siguiente: “Fue una experiencia bastante divertida, lo grabamos aquí en un lugar de Venezuela que se llama Sanare. Allá hace bastante frío, entonces, lo grabamos. Lo más épico del video fue que me tocó meter los pies en un lago, entonces yo con ese frío, wow, imagínate. Eso fue lo más complicado del video, pero la pasamos súper bien, lo grabamos en 3, 5 horas.”

“Sobrenatural” forma parte de un EP que Pedro lanzará próximamente y sobre este, Pedro compartió lo siguiente: “En este EP tenemos 5 canciones, 2 colaboraciones con un dominicano, en eso está uno que se llama Brian Boy, el otro todavía es secreto.

Hemos sacado 2 canciones del EP, una que se llama “Rompetecho” y está que sacamos “Sobrenatural”. No hemos sacado todas porque, bueno, con la situación país que estamos viviendo, lo queremos llevar como suave, y cuando ya mejore la situación, lo sacamos poco a poco, pero ya nos estamos montando en eso.”

“En todas mis redes sociales me pueden encontrar como “Pedro El Rapero Oficial”. Vayan a escuchar mi nueva canción Sobrenatural. Estamos activos”. Concluyó Pedro en la entrevista. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)